Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yurt dışında katılım gösterilmesi gereken tüm etkinlikleri Coronavirüs nedeniyle Mayıs ayı başına kadar durdurduğunu açıkladı.

Dünyadaki Koronavirüs salgını ülkemizi de etkilemeye devam ediyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yurt dışında katılım gösterilmesi gereken tüm etkinlikleri Mayıs ayı başına kadar durdurduğunu açıkladı. Buna göre tüm sportif ve kültürel temaslar yapılmayacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci ve öğretmenleri bu hastalıktan korumak ve hastalığın KKTC’ye girmesine engel olmak amaçlanıyor.

Yapılan açıklamada KKTC’de yapılacak ve yurtdışından katılım gösterilecek organizasyonlarında bu kapsamda olduğu belirtildi. Mayıs ayı içinde düzenlenecek olan organizasyonların ise Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler ve alınacak bilgiler doğrultusunda değerlendirileceği kaydedildi. Buna göre Mart ayı içinde Türkiye’deki finallere katılması gereken ortaokul basketbol milli takımları da organizasyona katılamayacak.