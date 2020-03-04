  • BIST 110.785
  • Altın 321,058
  • Dolar 6,0756
  • Euro 6,7617
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Mart ayı içinde Türkiye’deki finallere katılması gereken ortaokul basketbol milli takımları da organizasyona katılamayacak.

» »
Mart ayı içinde Türkiye’deki finallere katılması gereken ortaokul basketbol milli takımları da organizasyona katılamayacak.
Mart ayı içinde Türkiye’deki finallere katılması gereken ortaokul basketbol milli takımları da organizasyona katılamayacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yurt dışında katılım gösterilmesi gereken tüm etkinlikleri Coronavirüs nedeniyle Mayıs ayı başına kadar durdurduğunu açıkladı.

Dünyadaki Koronavirüs salgını ülkemizi de etkilemeye devam ediyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yurt dışında katılım gösterilmesi gereken tüm etkinlikleri Mayıs ayı başına kadar durdurduğunu açıkladı. Buna göre tüm sportif ve kültürel temaslar yapılmayacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenci ve öğretmenleri bu hastalıktan korumak ve hastalığın KKTC’ye girmesine engel olmak amaçlanıyor.

Yapılan açıklamada KKTC’de yapılacak ve yurtdışından katılım gösterilecek organizasyonlarında bu kapsamda olduğu belirtildi. Mayıs ayı içinde düzenlenecek olan organizasyonların ise Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler ve alınacak bilgiler doğrultusunda değerlendirileceği kaydedildi. Buna göre Mart ayı içinde Türkiye’deki finallere katılması gereken ortaokul basketbol milli takımları da organizasyona katılamayacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engellilerimiz 18'de 18 Yaptı..! (70-46)01 Mart 2020 Pazar 18:38
  • Engellilerimiz 18'de 18 Yaptı..! (70-46)01 Mart 2020 Pazar 18:38
  • Mesarya’da Son Sözü “Sözcü” Söyledi..!(2-1)01 Mart 2020 Pazar 18:36
  • Binatlı’da “NEŞE”li Günler..! (1-2)01 Mart 2020 Pazar 18:34
  • LDB Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!27 Şubat 2020 Perşembe 16:16
  • LSB Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!27 Şubat 2020 Perşembe 16:13
  • Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği (CKSD) Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!27 Şubat 2020 Perşembe 16:12
  • Gönyeli’nin zirve inadı sürüyor: 36-6227 Şubat 2020 Perşembe 10:51
  • Şarapova 32 yaşında tenisi bıraktı26 Şubat 2020 Çarşamba 22:32
  • Futbolcular Derneği Yönetimi Belirlendi..!26 Şubat 2020 Çarşamba 20:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti