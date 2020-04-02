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Mart ayında detaykibris.com'u ziyaret eden 3 Milyon okuyucuya teşekkürler

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Mart ayında detaykibris.com'u ziyaret eden 3 Milyon okuyucuya teşekkürler
Mart ayında detaykibris.com'u ziyaret eden 3 Milyon okuyucuya teşekkürler

Mart ayında detaykibris.com'u ziyaret eden 3 Milyon okuyucuya teşekkür ederiz.

detaykibris.com Mart ayı boyunca günlük 100 Bin, Mart ayında ise toplamda 3 milyonun üzerinde okuyucu tarafından ziyaret edildi.

 

REFERANS NOKTASI

DETAY Kuzey Kıbrıs'ta, Türkiye'de, İngiltere'de,ABD'de, özetle dünyanın neresinde  bulunursa bulunsun Türkçe konuşan okuyucular tarafından Kuzey Kıbrıs'taki haberlere ulaşmak için referans noktası oldu.

Her gün binlerce abonemiz İnternet üzerinden cep telefonlarına gönderilen ücretsiz mesajlarla okuyucularımız son dakika haberlerini anında öğrendi.

 

ÜCRETSİZ MESAJ

Siz de cep telefonunua ÜCRETSİZ mesaj gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gerek şey DETAY haber programını APP STORE ve Andorid'den akıllı telefonunuza yüklemek.

60 Binin üzerindeki sosyal medya hesaplarındaki GERÇEK takipçilerimiz kuzey Kıbrıs'ta ne olup bitiğini anında öğrendi.

 

LİDER HABER PORTALI

Basılı kağıt Detay Gazetesi ile Detay WEB TV ve Detaykibris.com internet gazetesi, APP STORE ve ANDROİD uygulamaları ile okuyucularımıza hızlı güvenilir haberleri cesur bir şekilde sunmaya devam edeceğiz.

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