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Mart-Nisan Aylarinda Muayene Yaptirmasi Gereken Motorlu Araçlar Için 30 Haziran 2020’ye Kadar Cezasiz Olarak Süre Uzatimina Gidilecek

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Mart-Nisan Aylarinda Muayene Yaptirmasi Gereken Motorlu Araçlar Için 30 Haziran 2020’ye Kadar Cezasiz Olarak Süre Uzatimina Gidilecek
Mart-Nisan Aylarinda Muayene Yaptirmasi Gereken Motorlu Araçlar Için 30 Haziran 2020’ye Kadar Cezasiz Olarak Süre Uzatimina Gidilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ile Motorlu Araçlar Mukayyidi Tolga Atakan, Mart-Nisan aylarında muayene yaptırması gereken motorlu araçlar için 30 Haziran 2020’ye kadar cezasız olarak süre uzatımına gidilmesi ile ilgili duyuru yayımladı.

1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün 64. Maddesi Uyarınca değiştirilmiş şekliyle yayımlanan “2019-2020 Yılı Motorlu Araçlar Muayenesi Hakkında Duyuru” gereğince, muayenesi Nisan ile Mart ayları arasında yapılması gereken JU, JV, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KJ, KK, KL, KM, KN, KP, KR, KS, KT, KU, KV, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LJ, LK, LL, LM, LN, LP, LR, LS, LT, LU, LV plakalı otobüs (8 kişiden fazla yolcu taşıyabilen özel veya kamu motorlu araçlar), birleştirilen araç-kamyon-kamyonet-çift kabin van, yol silindiri, vinç, taksi, dolmuş (en çok 8 kişiye kadar yolcu taşıyabilen ve “T” izni olan kamu araçları), tarımsal araçlar dışında kullanılan motorlu traktör ile (kazıcı yükleyici – kazıcı-yükleyici-düzeltici)  forklift tipi araçların muayenelerinin yapılabilmesi için 30 Haziran’a  kadar süre tanındı.

Duyuruda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Değiştirilmiş Şekliyle, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün 94. maddesi uyarınca, Muayene için saptanan sürenin son gününün geçmesinden sonra,bu duyuru kapsamına giren herhangi bir aracın Muayenesi yaptırılmamış ise kullanılması yasaktır. Aracın seyrüsefer ruhsatı olmasına rağmen,Araç Muayene Belgesi olmayan araçların seyrüsefer ruhsatı bu belgeyi alana kadar geçersiz sayılır.İzdiham ve zorlukların ve fazla harç ödenmesini önlemek bakımından ilgililerin araçlarını duyuruda belirtilen tarihlerde ilgili Muayene merkezlerine götürmeleri önemle rica olunur.”

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 salgını nedeniyle Mart ve Nisan 2020’de ödenemeyen seyrüsefer, muayene harcı ve diğer harçların, Mayıs 2020’de ödenmesi koşuluyla gecikme zammına tabi olmayacağı belirtilmişti.

Buna ek olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın önerisiyle Bakanlar Kurulu, Nisan ve Mayıs 2020’de ödenmesi gereken seyrüsefer harcını internet üzerinden ödeyen araç sahiplerine yüzde 10 indirim sağlanmasını kararlaştırmıştı.

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