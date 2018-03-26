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mARTfest Festivali'nde Linolyum Oyma Yöntemi İle Baskı Çalışması Yapıldı

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YDÜ GSTF Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Okur mARTfest Festivalinde Linolyum Oyma Yöntemi İle Baskı Çalışması Yaptı
mARTfest Festivali'nde Linolyum Oyma Yöntemi İle Baskı Çalışması Yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi  Dr.Gökhan Okur ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ta kültür sanat festivali mARTfest’in konuğu oldu. 
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Sanatın tüm dallarından farklı sanatçı/tasarımcıyı ağırlayan ODTÜ mARTfest festivalinde  bu yıl Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları da davet edildiği belirtildi. 
Yakın Doğu Üniversitesi GSTF Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlilerinden Dr.Gökhan Okur festival kapsamında  baskı resim hakkında edindiği bilgi ve deneyimleri bilim öğrencileri ile paylaştı. 

Dr.Gökhan Okur, Linolyum Oyma Yöntemi İle Baskıları Yaptı
Yürütülen atölye çalışmasında, Samet Behrengi’nin önemli çocuk masalı ‘Küçük Kara Balık’taki sembollerden hareketle resimlenen balık imgelerinin yüksek baskı tekniklerinden biri olan linolyum oyma yöntemi ile baskıları yapıldı. Okur; bu tip etkinliklerin yararına gönülden inandığını, başta Sayın Serhat Selışık olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade etti. Etkinliğin organizasyonundan sorumlu, öğretim görevlisi sanatçı Serhat Selışık; Sanatta kolektif üretmenin önemine vurgu yaparak, “etkinliğe davet edilen sanatçı/tasarımcıların deneyimleri öğrencilerimiz için çok değerlidir. Bilimin dinamiği ile sanat ve tasarımın pratiğini buluşturmak, onlarda sorunlara karşı yaratıcı çözümler keşfetme yöntemleri kazandırmaktadır. Katılan tüm değerli sanatçı ve tasarımcılara teşekkür ederiz” dedi. 

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