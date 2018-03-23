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Martfest Kültür ve Sanat Festivali’nde Sanatsal Atölye Çalışması Gerçekleştirildi

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YDÜ GSTF Öğretim Üyesi Doç. Erdoğan Ergün, ODTÜ Martfest Kültür Ve Sanat Festivali’nde Sanatsal Atölye Çalışması Gerçekleştirdi
Martfest Kültür ve Sanat Festivali’nde Sanatsal Atölye Çalışması Gerçekleştirildi

MartFest Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) Dekan Yardımcısı ve Grafik Tasarım Bölüm Başkanı  Doç. Erdoğan Ergün, davetli sanatçı olarak, 30 öğrenci katılımıyla sanatsal atölye çalışması gerçekleştirdi. 
Doç.Dr. Erdoğan Ergün,Atölye Çalışmasının Yanısıra Kişisel Sanatsal Çalışma Gerçekleştirdi
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Stencil Grafiti tekniği üzerine verdiği seminerden sonra öğrencilerle birlikte yapılan çalışmaların sanatseverler ve akademisyenler tarafından ilgiyle izlendiği belirtildi. Doç. Erdoğan Ergün, atölye çalışması haricinde ayrıca kişisel bir sanatsal çalışma da gerçekleştirdi. 

Doç.Dr. Erdoğan Ergün; “Öğrencilerin Etkileşim İçerisinde Olması, Yaratıcılığın Ve Hayal Gücünün İfadesi Olan Sanat İle Buluşması Önemli”
Sanatsal etkinliklerin, üniversite kampüslerinde özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Ergün, farklı kültürden ve alanlardan öğrencilerin etkileşim içerisinde olması, yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olan sanat ile buluşması önemlidir. Çünkü, bir toplumun uygarlığı, onun sanat değerleri ve kültür varlıkları ile simgelenir dedi. Kültürün zenginlik kazanmasında sanat çalışmalarının önemi çok büyüktür. Üniversiteler de bu kültür zenginliğinin en yoğun olduğu kurumlardır diyen Ergün; “ODTÜ Sanat Atölyesi’nde gerçekleştirilen bu etkinlik için üniversite yetkililerine ve özellikle sanat atölyesi eğitmeni ve sorumlusu Öğr.Gör. Serhat Selışık’a ve ekibine ayrıca teşekkür ederim.”Dedi.

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