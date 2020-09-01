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Martıları kovalayan köpek kendini fazla kaptırıp açılınca denizde mahsur kaldı

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Galler’de sahibinin gezdirmeye çıkardığı köpek martıları kovalarken denize açılıp mahsur kaldı.
Martıları kovalayan köpek kendini fazla kaptırıp açılınca denizde mahsur kaldı

Sabah saatlerinde sahibiyle birlikte ülkenin kuzeyindeki Rhyl bölgesinde bir sahilde yürüyüş yapan köpek martıları görünce heyecanla peşlerinden koşmaya başladı.

Martılar denize doğru uçunca peşlerinden yüzmeye başlayan köpek kıyıdan yakşalık 800 metre uzaklaştı.

Bunun üzerine sahibi hemen acil yardım hattını aradı.

Operatörler sahibine köpeğin peşinden gitmemesini, kıyıda beklemesini söyledi.

10 dakika içinde Kraliyet Cankurtaran (RNLI) ekipleri olay yerine giderek açıkta tek başına yüzen köpeği kurtardı ve sahibine kavuşturdu.

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