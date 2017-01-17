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Martin Luther King Günü’nde Trump protestosu

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Martin Luther King Günü’nde Trump protestosu
ABD'nin başkenti Washington'da yüzlerce kişi "Martin Luther King Günü"nde ünlü aktivisti anmak üzere barış yürüyüşüne katıldı.

Ülke genelinde resmi tatil olan ve her yıl ocak ayının üçüncü pazartesi günü olarak belirlenen Martin Luther King Günü, bu sene, azınlıklara karşı çıkışlarıyla dikkati çeken ABD'nin 45. Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının hemen öncesine denk geldi.

Başkentte sabah saatlerinde, ünlü aktivistin 1963 yılında konuşma yaptığı Lincoln Anıtı yakınında bulunan Martin Luther King Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan anma programı, aktör Nick Cannon öncülüğünde organize edilen "Martin Luther King Barış Yürüyüşü" ile devam etti.

Yürüyüşten kısa bir süre sonra King'in adının verildiği Martin Luther King Jr. Bulvarı'ndan başlayıp Martin Luther King Tatil, Festival ve Sağlık Fuarı'nın yapıldığı Anacostia Park'a kadar devam eden güzergahta yüzlerce kişinin katıldığı geçit töreni gerçekleştirildi.

Onlarca sivil toplum kuruluşunun dans ve müzik gösterileriyle yer aldığı anma törenine, ellerinde pankartlarla yüzlerce vatandaş destek verdi. Programda, Trump'a karşı açılan "Benim Başkanın Değil" yazılı pankartlar dikkati çekti.

NEW YORK VE BOSTON'DA TRUMP KARŞITI EYLEMLER

Çok sayıda yazar ve sanatçı, efsanevi sivil haklar savunucusu, King'in doğum gününde, PEN Amerika Derneği çatısı altında New York ve Boston'daki halk kütüphaneleri önünde Trump'ı protesto etmek amacıyla şiir ve düz yazı okuma eylemleri düzenledi.

ABD genelinde 90'a yakın yerde daha benzer protesto ve anma eylemleri gerçekleştirildi.

Ülkede King'in anısına yapılacak diğer etkinliklerde de Trump'ın protesto edilmesi bekleniyor.

Martin Luther King'in, 1963'te başkent Washington'da düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı "İş ve Özgürlük İçin Washington'a Yürüyüş" adlı insan hakları yürüyüşünde yaptığı "Bir Hayalim Var" adlı tarihi konuşma, siyahi vatandaşların hak arayışlarında dönüm noktası olmuştu.

King, "Bir hayalim var: Gün gelecek dört küçük çocuğum, derilerinin rengine göre değil karakterlerine göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar." dediği konuşmasıyla siyahi vatandaşların haklarını elde etme yolculuklarının fitilini ateşlemişti.

Aynı yıl King, Nobel Barış Ödülü'nü almış ve yasayla sadece siyahiler değil, tüm azınlıklar ve kadınlar için daha fazla istihdam ve yüksek eğitim fırsatlarının önü açılmıştı.

Memphis'te 1968'de suikast sonucu hayatını kaybeden King, ölümünden 9 yıl sonra 1977'de eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından "Devlet Başkanlık Özgürlük Madalyası"na layık görülmüş ve onuruna Martin Luther King Günü ilan edilmişti. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan da günün ulusal bayram olmasını öngören kanunu 1983'te Kongre'nin kabul etmesinin ardından onaylamıştı.

King önderliğindeki medeni haklar mücadelesi, şiddet içermediği için beyaz Amerikalılardan da büyük destek görmüş ve saygın bir harekete dönüşmüştü.

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