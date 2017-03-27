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Martin Skrtel fark yarattı

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Martin Skrtel fark yarattı
Fenerbahçeli stoper Martin Skrtel performansıyla resmen fark yaratıyor... Slovak oyuncu, 45 maçın 39’unda forma giyip ‘istikrar abidesi’ oldu şu ana dek 3476 dakika sahada kalıp 3 gol, 2 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe’nin Slovak stoperi Martin Skrtel sarı lacivertlilerin bu sezon oynadığı karşılaşmaların 39'unda ilk 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'deki rakip futbolcular, istikrar konusunda Skrtel'e yetişemedi.

Slovakya'nın Trencin takımında 17 yaşında başlayan profesyonel kariyerinin bu noktaya geleceğini o zamanlar, Skrtel'in kendisi bile tahmin etmiyordu belki de… Ancak Zenit'e transferinden sonra bir dönem birlikte çalıştığı teknik direktör Vlastimil Petrzela şu sözleri söylüyordu onun için; “21 yıldır futbol antrenörlüğü yapıyorum. Bu sürede Martin Skrtel gibi iyi bir oyuncuyla karşılaşmadım. Kendine güveni müthiş, önünde çok parlak bir gelecek var.”

5 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

2008'de Zenit'ten Liverpool'a gidip, kumaşını Premier Lig'de iyice parlatan Skrtel, bu sezon başında Fenerbahçe'ye geldi. Geldiğinden beri de, adeta formayı bırakmadı! 32 yaşındaki stoper, takımının 2016-17 sezonunda şu ana dek çıktığı 45 maçın 39'unda görev yaptı ve bu alanda 1 numara oldu.

Sarı lacivertlilerin istikrar abidesi, 3476 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 2 asistlik katkı da yaptı. Süper Lig'deki rakiplerin en istikrarlı yıldızlarını dahi geride bırakan bu performans herkesin takdirini topladı.

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