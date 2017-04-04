 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.669
  • Altın 146,882
  • Dolar 3,6427
  • Euro 3,8833
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

Mart’ta fiyatlar geçen yıla göre yüzde 15 arttı

»
Mart’ta fiyatlar geçen yıla göre yüzde 15 arttı
Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), Mart ayı enflasyonunu yüzde 0,59 olarak açıkladı. Hayat pahalılığı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,05 arttı.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı 2017 yılı Mart ayı Hayat Pahalılığı oranı / Enflasyon Rakamlarını belirledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Mart ayı enflasyonu rakamında bir önceki aya göre yüzde 0,59; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,61 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,05 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 276 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 144 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 61,25 ile erik, yüzde 45,11 ile üzüm ve yüzde 43,67 ile çiçek lahanası oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 68,28 ile taze bakla, yüzde 39,29 ile taze bezelye ve yüzde 33,07 ile ıspanak oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP HABERLEŞME

Mart ayında en yüksek artış gösteren ana grup haberleşme oldu. Buna, mektup gönderme ücreti aps ile cep telefonu görüşme ücretlerine gelen zamlar neden oldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sağlıkta lens bakım, kalp ve damar sistemi ve sinir sistemi ile ilgili ilaçlar; lokanta ve otellerde otel ücretleri, pide tavuk döner , pide et döner; gıda ve alkolsüz içeceklerde  meyve-sebzeler, nohut, yeşil mercimek; çeşitli mal ve hizmetlerde deodorant (kadın için), kağıt mendil (kutu), ruj; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde su motoru, çamaşır suyu konsantre , kağıt peçete; alkollü içecekler ve tütün'de şarap, rakı, zivaniya  fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu ana gruplarda artışlar olmuştur.

Mart ayında endekse yansıyan Dolar, Sterlin ve Euro döviz kurlarının aylık ortalaması eksi olmuştur. Özellikle döviz kurlarındaki düşüş nedeniyle eğitim, ulaştırma, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, eğlence ve kültür'de düşüşler meydana gelmiştir. Eğitim’de özel lise ücreti, özel ortaokul ücreti, özel ilköğretim ücreti; ulaştırmada uçak ücreti (Ercan-Ankara), araba kiralama ücreti, otomobiller, akaryakıt indirimi; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar'da kira ücreti, gazyağı ücreti, pencere satın alma pvc; eğlence ve kültür’de yurt dışı tur, fotoğraf makinesi dijital, usb fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle bu ana gruplarda azalış olmuştur. Giyim ve Ayakkabı ana grubu ise devam eden sezon indirimleri nedeniyle düşüş göstermiştir. 

 Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun, 7 ana grubunda artış, 5 ana grubunda ise düşüş olmuştur.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Denizbank'ın sahibinden Ukrayna'da satış28 Mart 2017 Salı 12:22
  • Türk-iş yoksulluk sınırını açıkladı27 Mart 2017 Pazartesi 16:51
  • Uzmanlar değerlendirdi: Dolar/TL'de geri çekilme sürer mi?27 Mart 2017 Pazartesi 12:48
  • Avrupa ekonomisindeki popülist tehlike27 Mart 2017 Pazartesi 12:46
  • Borsa haftaya düşüşle başladı27 Mart 2017 Pazartesi 11:06
  • Elektronik cihaz yasağı bu hisseleri vurdu24 Mart 2017 Cuma 11:25
  • Rusya Türk domatesinde ambargoyu kaldırmayacak24 Mart 2017 Cuma 11:23
  • Milli takımlar ana sponsoru Arçelik24 Mart 2017 Cuma 11:22
  • Borsa güne yükselişle başladı24 Mart 2017 Cuma 10:36
  • Esse: Batu Yatırım Holding ile mağaza açılmayacak23 Mart 2017 Perşembe 14:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti