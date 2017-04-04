Mart’ta fiyatlar geçen yıla göre yüzde 15 arttı

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), Mart ayı enflasyonunu yüzde 0,59 olarak açıkladı. Hayat pahalılığı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,05 arttı.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı 2017 yılı Mart ayı Hayat Pahalılığı oranı / Enflasyon Rakamlarını belirledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı Mart ayı enflasyonu rakamında bir önceki aya göre yüzde 0,59; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,61 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,05 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 276 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 144 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 61,25 ile erik, yüzde 45,11 ile üzüm ve yüzde 43,67 ile çiçek lahanası oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 68,28 ile taze bakla, yüzde 39,29 ile taze bezelye ve yüzde 33,07 ile ıspanak oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP HABERLEŞME

Mart ayında en yüksek artış gösteren ana grup haberleşme oldu. Buna, mektup gönderme ücreti aps ile cep telefonu görüşme ücretlerine gelen zamlar neden oldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sağlıkta lens bakım, kalp ve damar sistemi ve sinir sistemi ile ilgili ilaçlar; lokanta ve otellerde otel ücretleri, pide tavuk döner , pide et döner; gıda ve alkolsüz içeceklerde meyve-sebzeler, nohut, yeşil mercimek; çeşitli mal ve hizmetlerde deodorant (kadın için), kağıt mendil (kutu), ruj; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde su motoru, çamaşır suyu konsantre , kağıt peçete; alkollü içecekler ve tütün'de şarap, rakı, zivaniya fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu ana gruplarda artışlar olmuştur.

Mart ayında endekse yansıyan Dolar, Sterlin ve Euro döviz kurlarının aylık ortalaması eksi olmuştur. Özellikle döviz kurlarındaki düşüş nedeniyle eğitim, ulaştırma, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, eğlence ve kültür'de düşüşler meydana gelmiştir. Eğitim’de özel lise ücreti, özel ortaokul ücreti, özel ilköğretim ücreti; ulaştırmada uçak ücreti (Ercan-Ankara), araba kiralama ücreti, otomobiller, akaryakıt indirimi; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar'da kira ücreti, gazyağı ücreti, pencere satın alma pvc; eğlence ve kültür’de yurt dışı tur, fotoğraf makinesi dijital, usb fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle bu ana gruplarda azalış olmuştur. Giyim ve Ayakkabı ana grubu ise devam eden sezon indirimleri nedeniyle düşüş göstermiştir.

Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun, 7 ana grubunda artış, 5 ana grubunda ise düşüş olmuştur.”