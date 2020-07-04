  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Marvel, Endgame'de Thanos'a dair tartışma yaratan iddiayı doğruladı

»
Marvel, Endgame'de Thanos'a dair tartışma yaratan iddiayı doğruladı
Marvel, Endgame'de Thanos'a dair tartışma yaratan iddiayı doğruladı

Marvel, Thanos’un Avengers: Endgame’de 6 sonsuzluk taşının tamamını yok ettiğini doğruladı. Filmin akışında çok önemli bir role sahip kristaller Avengers: Sonsuzluk Savaşı’nda (Avengers: Infinity War) ve devam filminde ilginç olaylara neden olmuştu.

Marvel Sinematik Evreni, 4. Evre’ye hazırlanırken, filmin hayranları kristallerin yaklaşmakta olan anlatıların hiçbirini açık biçimde etkilemeyeceğini bekleyebilir. Çünkü kristaller artık birinci evrede mevcut değil.

Marvel’ın, Uzay Taşı’na atıfla sonsuzluk taşlarının varlığını İlk Yenilmez: Kaptan Amerika’da (Captain America: The First Avenger) doğrulaması bir miktar zaman almıştı. Sonraki dört mücevher (Akıl, Gerçeklik, Güç ve Zaman), Ruh Taşı’nın Sonsuzluk Savaşı için kurtarıldığının ortaya çıkmasıyla etkin hale getirilmişti.

Altı kristalin tamamının başarılı biçimde bir araya gelmesinin ardından, Thanos evrenin yarısını ortadan kaldırabildi, Endgame’de kahramanların sayısının azalmasını ve yenilmelerini sağladı. Sonsuzluk taşlarının yok edilmesi yüzünden, Mad Titan’ın bu katliamın geriye döndürülmesi için herhangi bir yol olmadığını söylemesiyle de işler daha da kötüye gitmişti.

Thanos’un benmerkezci olduğunu düşünmek mümkünse de Nebula (Karen Gillan) onun yalancı olmadığını söylüyor.

Öte yandan Marvel Studios kristallerin kesinlikle yok edildiğini doğruladı. Sonsuzluk Savaşı’nın Disney+’a gelişini kutlamak amacıyla paylaşılan Instagram gönderisinde hayranlara sonsuzluk taşlarına ve sonsuzluk eldivenine dair hızlandırılmış bilgiler veriliyor.

Sonsuzluk taşlarının amacına hizmet ettiği varsayıldığından, Thanos katliamın geri dönüşünün mümkün olmaması için hepsini tamamen yok etmeyi tercih etti. Ant-Man zaman yolculuğu fikrini ortaya atana kadar da, ne Thanos ne de Yenilmezler taşları elde etmenin başka bir yolu olduğunu düşünmüştü.

Nebula üvey babasının dürüstlüğünü doğrularken, hayranların Thanos’un sonsuzluk taşlarını yok edip etmediğini görmemesi Marvel’ın geri adım atmasına yönelik açık kapı bırakıyordu.

Ayrıca filmin yönetmenleri Joe ve Anthony Russo’nun da mücevherlerin ana evrende hala var olabileceğine yönelik fikri ortaya atması dikkate değerdi.

 

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan Çin menşeli TikTok ve diğer 58 uygulamayı yasakladı30 Haziran 2020 Salı 15:20
  • Uzay kokulu parfüm üretilecek29 Haziran 2020 Pazartesi 10:14
  • KKTC'de "Bilişim Suçuna" para ve hapis geliyor28 Haziran 2020 Pazar 10:19
  • Coca-Cola, Unilever ve P-G’den sosyal medyaya reklam şoku27 Haziran 2020 Cumartesi 13:44
  • Apple'dan uyarı: TikTok milyonlarca iPhone kullanıcısının bilgilerine gizlice erişti27 Haziran 2020 Cumartesi 11:32
  • Bir dizi süper Dünya keşfedildi27 Haziran 2020 Cumartesi 11:07
  • NASA açıkladı: Bu hafta sonu 5 asteroid Dünya'yı teğet geçecek27 Haziran 2020 Cumartesi 08:46
  • Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir24 Haziran 2020 Çarşamba 13:00
  • Samanyolu'nda 6 milyar 'Dünya' olabilir24 Haziran 2020 Çarşamba 09:13
  • Balonla uzay turizmi mümkün hale geliyor: Bilet fiyatı açıklandı23 Haziran 2020 Salı 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti