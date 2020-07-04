Marvel, Endgame'de Thanos'a dair tartışma yaratan iddiayı doğruladı

Marvel, Thanos’un Avengers: Endgame’de 6 sonsuzluk taşının tamamını yok ettiğini doğruladı. Filmin akışında çok önemli bir role sahip kristaller Avengers: Sonsuzluk Savaşı’nda (Avengers: Infinity War) ve devam filminde ilginç olaylara neden olmuştu.

Marvel Sinematik Evreni, 4. Evre’ye hazırlanırken, filmin hayranları kristallerin yaklaşmakta olan anlatıların hiçbirini açık biçimde etkilemeyeceğini bekleyebilir. Çünkü kristaller artık birinci evrede mevcut değil.

Marvel’ın, Uzay Taşı’na atıfla sonsuzluk taşlarının varlığını İlk Yenilmez: Kaptan Amerika’da (Captain America: The First Avenger) doğrulaması bir miktar zaman almıştı. Sonraki dört mücevher (Akıl, Gerçeklik, Güç ve Zaman), Ruh Taşı’nın Sonsuzluk Savaşı için kurtarıldığının ortaya çıkmasıyla etkin hale getirilmişti.

Altı kristalin tamamının başarılı biçimde bir araya gelmesinin ardından, Thanos evrenin yarısını ortadan kaldırabildi, Endgame’de kahramanların sayısının azalmasını ve yenilmelerini sağladı. Sonsuzluk taşlarının yok edilmesi yüzünden, Mad Titan’ın bu katliamın geriye döndürülmesi için herhangi bir yol olmadığını söylemesiyle de işler daha da kötüye gitmişti.

Thanos’un benmerkezci olduğunu düşünmek mümkünse de Nebula (Karen Gillan) onun yalancı olmadığını söylüyor.

Öte yandan Marvel Studios kristallerin kesinlikle yok edildiğini doğruladı. Sonsuzluk Savaşı’nın Disney+’a gelişini kutlamak amacıyla paylaşılan Instagram gönderisinde hayranlara sonsuzluk taşlarına ve sonsuzluk eldivenine dair hızlandırılmış bilgiler veriliyor.

Sonsuzluk taşlarının amacına hizmet ettiği varsayıldığından, Thanos katliamın geri dönüşünün mümkün olmaması için hepsini tamamen yok etmeyi tercih etti. Ant-Man zaman yolculuğu fikrini ortaya atana kadar da, ne Thanos ne de Yenilmezler taşları elde etmenin başka bir yolu olduğunu düşünmüştü.

Nebula üvey babasının dürüstlüğünü doğrularken, hayranların Thanos’un sonsuzluk taşlarını yok edip etmediğini görmemesi Marvel’ın geri adım atmasına yönelik açık kapı bırakıyordu.

Ayrıca filmin yönetmenleri Joe ve Anthony Russo’nun da mücevherlerin ana evrende hala var olabileceğine yönelik fikri ortaya atması dikkate değerdi.