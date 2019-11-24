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Marvel’ın ilk çizgi romanı 1.26 milyon dolara satıldı

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Marvel’in ilk çizgi romanı açık artırmayla 1.26 milyon dolara (yaklaşık 7.2 milyon lira) satıldı.
Marvel’ın ilk çizgi romanı 1.26 milyon dolara satıldı

AFP’de yer alan habere göre, Heritage Auctions Müzayede Evi’nin Başkan Yardımcısı Ed Jaster, 1939’dan sonra adı Marvel olacak Timely Comics tarafından yayımlanmış ilk çizgi roman için şu ifadeleri kullandı: “Bu tarihi bir çizgi romanın tarihi bir nüshası (…) Şüphesiz ki bu bütün Marvel çizgi romanlarının atası. Onun yokluğunda bugünün çizgi roman ve sinema filmlerindeki karakter ve hikayelerin tadını çıkaramayacaktık.”

1939’daki fiyatı 10 sent

21 Kasım’daki müzayedede Marvel adına rekor fiyata satılan ilk nüshasının 1939’daki fiyatı ise 10 sentti (yaklaşık 60 kuruş).

Bu satışın ardından Örümcek Adam’ın ilk kez ortaya çıktığı ‘Amazing Fantasy’nin 15’inci nüshası, müzayedeyle en yüksek fiyata satılmış ikinci Marvel çizgi romanı konumuna düştü. Bu çizgi roman 2011’de 1.1 milyon dolara (yaklaşık 6 milyon lira) satılmıştı.

Tarihteki en pahalı çizgi roman Süpermen

Süpermen’in ilk kez yer aldığı 1939’da yayımlanmış ‘Action Comics’in ilk sayısı tarihteki en pahalı çizgi roman olarak yerini koruyor. Çizgi roman 2014’te 3.2 milyon dolara (yaklaşık 18 milyon lira) alıcı bulmuştu.

Örümcek Adam, X-Men ve Yenilmezler’in yaratıcısı olan Marvel, 1960’lardan bu yana Stan Lee’nin yönetiminde ikon haline gelen süper kahramanlar yarattı. Sinema filmleriyle gişelerde çok büyük başarı yakaladı ve ürettiği diğer çizgi romanlarla rekor satışlar yaptı.

 

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