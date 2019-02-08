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Masa başı işlerde çalışanlarda kanser tehlikesi

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Bilim insanları, uzun süre oturmanın 50 yaşın altındakilerde bağırsak kanseri riskini artırdığını belirtti.
Masa başı işlerde çalışanlarda kanser tehlikesi

EurekAlert'in haberine göre bilim insanları, 1989'dan beri ABD'de toplanan ve Nurses' Health Study adı verilen temel kronik hastalıklarının risk faktörleriyle ilgili verilerin toplanması programının ikinci aşamasının sonuçlarını analiz etti.

Bilim insanlarının dikkatini, programa katılanların başta televizyon karşısında geçirdikleri süre olmak üzere ‘oturma alışkanlıkları' çekti.

118 erken kalın bağırsak kanseri vakasını inceleyen bilim insanları, televizyon karşısında geçirilen en az 1 saatin kanser yakalama riskini yüzde 12 artırdığını ortaya çıkardı.

Her gün en az 2 saatini televizyon karşısında geçirenlerin ise bu riskin yüzde 70'ten fazla olduğu ifade edildi.

Bilim insanları, bu tespitin katılımcıların kilosu, fiziksel aktivite ve genetik yatkınlık faktörü ile ilgisi olmadığını vurguladı.

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