Masa başında çalışanların olası sağlık sorunları önlemenin yolları

Masa başı çalışanların yaşadığı sağlık sorunlarına karşı farkındalığı arttırmak için harekete geçen Fonksiyon Manuel Terapi ve Fizyoterapi Kliniği kişileri bilinçlendirmeye yönelik bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Günümüzde, özellikle endüstriyel toplumlarda aktif olmayan çalışma şekli, ergonomik olmayan çalışma koşulları ve stresin yarattığı aşırı yüklenme kişilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlıklarının bozulmasına neden olmaktadır.

İş yaşamının getirdiği bu olumsuz sonuçlara karşı farkındalık yaratmak isteyen Fonksiyon Manuel Terapi ve Fizyoterapi Kliniği örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

Uzun süreli statik çalışma pozisyonları ve ergonomik olmayan çalışma şartları sebebi ile kişilerde meydana gelen rahatsızlıklara dikkat çekmek için kurumlara eğitim veren Fonksiyon Manuel Terapi ve Fizyoterapi Kliniği’nin kurucusu uzman fizyoterapist Elif Özkaleli Vardar ; vücut farkındalığı, düzgün postürün ne olduğu (duruş),nasıl sağlanacağı ve korunacağı konusunda neler yapılabileceğini, yaşam kalitesini sağlamak ve devam ettirmek adına çalışanlara gün içinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini ve masa başı egzersizleri uygulamalı olarak göstererek önemli önerilerde bulunuyor.

İş yaşamının getirdiği zaman yetersizliği, kontrol edilemeyen faktörler, tekrarlı hareketler, uzun süreli hareketsiz çalışma pozisyonları kişiyi hem fiziksel hem de ruhsal olarak olumsuz etkiliyor. İş ile ilişkili sağlık problemlerinden korunmak için öneriler veren Vardar: “İş hayatı, ruhsal durum, yaşam stili ve yaş postür üzerine etki eder ve bozukluklara yol açar.

Bu bozukluklar ise bazı hastalıklara sebep olarak iş gücü verimliliğini azaltmaktadır. O halde korunma mekanizması olarak en etkili yöntem yanlış postürün engellenmesi, özellikle masa başı çalışanlarda düzgünlük egzersizleri ve germe egzersizlerinin düzenli bir şekilde uygulanmasıdır. “ diyor.

Masa Başı Çalışanlara Olası Sağlık Sorunlarından Korunmak İçin Öneriler

- Başınızı ve gövdenizi dik tutmaya çalışın.

- Belinizin normal eğriliklerini otururken ve ayakta dururken sağlamaya çalışın, gü içinde karın kaslarınızı kasarak bel stabilizasyonunuzu sağlamaya çalışın.

- Öne eğilirken belden değil kalçanızdan eğilin.

- Bel destekli sandalyeler kullanın.

- Hızlı hareketlerden kaçınıni özellikle hızlıca baş çevirme hareketi yapmayın.

- Uzun süre aynı pozisyonda kalmayın.

- İş arasında periyodik aralıklar verin.

- Yatarken kalın yastıklar kullanmayın. Sırt üstü ya da yan yatışı tercih edin.

- Kişiye özel olarak belirlenen egzersizleri her 2-3 saatte bir 3'er +2er tane yapın.