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Masa Tenisi Genç En İyi 8’lerde Kezal ve Mehmet Şampiyon

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Masa Tenisinde Genç En İyi 8’ler şampiyonası, 01.06.2019 cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi
Masa Tenisi Genç En İyi 8’lerde Kezal ve Mehmet Şampiyon

Seyir zevki yüksek ve çekişmeli karşılaşmalara sahne olan şampiyonayı kızlarda Kezal Akçatepe, erkeklerde Mehmet Deveci şampiyon olarak tamamladı.

Şampiyona sonucunda dereceye giren sporcular şu şekilde;

Kızlar;

1.Kezal Akçatepe (Girne Amerikan Üniversitesi)

2.Sude Köknel (Ferdi)          

3.Sıla Harper (Girne Amerikan Üniversitesi)

4.Dilayda Tuğcan (Girne Amerikan Üniversitesi)

 

Erkekler;

1.Mehmet Deveci (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

2.Burak Algül (Akdeniz Spor Birliği)

3.Baran Kantara (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

4.Ada Olgun (Yakın Doğu Üniversitesi)

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