Masa tenisinde sezon, Güner Burgul anısına başlıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu pandemi tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası ilk sportif faaliyet olarak Gençler Ferdi Turnuvası gerçekleştiriyor.
Gençlik Dairesi eski müdürlerinden, Milli Olimpiyat Komitesi kurucu üyelerinden, ülke sporuna çeşitli görevlerde uzun yıllar hizmet veren Güner Burgul anısına düzenlenecek turnuva 22 Mayıs Cumartesi sabahı federasyon salonunda gerçekleştirilecek.
Müsabakalarda dereceye girecek olanlara ödülleri düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.
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