Masa Tenisinde Yildiz Erkekler Ligine Devam Edildi

MasatenisindeYıldızlarLiginegeçtiğimizCumartesisabahıoynananmüsabakalarladevamedildi. Yıldızraketlerinheyecanlıveçekişmelimücadelelerortayakoyduğuikincihaftamüsabakalarınınardındanalınansonuçlarve son haftaöncesi oluşanpuandurumuşöyle;
5. Ayak
LAÜ
(0-3)
Karşıyaka
YDÜ
(3-1)
BMTAYD
GAÜ
-
By
6. Ayak
LAÜ
-
By
Karşıyaka
(3-0)
BMTAYD
YDÜ
(3-0)
GAÜ
7. Ayak
LAÜ
(3-0)
BMTAYD
Karşıyaka
(3-0)
GAÜ
YDÜ
-
By
PuanDurumu
O
P
1.
Karşıyaka
6
12
2.
YDÜ
5
9
3.
LAÜ
5
8
4.
BTMAYD
6
7
5.
GAÜ
6
6
MasatenisindeYıldızErkeklerLigi22ŞubatCumartesigünüoynanacakmüsabakalarilesonaerecek. AyrıcayineaynıtarihteoynanacakYıldızKızlarŞampiyonasıilekızlarda da şampiyonbelirlenecek.
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