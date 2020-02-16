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Masa Tenisinde Yildiz Erkekler Ligine Devam Edildi

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Masa Tenisinde Yildiz Erkekler Ligine Devam Edildi
Masa Tenisinde Yildiz Erkekler Ligine Devam Edildi

MasatenisindeYıldızlarLiginegeçtiğimizCumartesisabahıoynananmüsabakalarladevamedildi. Yıldızraketlerinheyecanlıveçekişmelimücadelelerortayakoyduğuikincihaftamüsabakalarınınardındanalınansonuçlarve son haftaöncesi oluşanpuandurumuşöyle;

 

5. Ayak

  

LAÜ

(0-3)

Karşıyaka

 

YDÜ

(3-1)

BMTAYD

 

GAÜ

-

By

 

6. Ayak

  

 

LAÜ

-

By

 

Karşıyaka

(3-0)

BMTAYD

 

YDÜ

(3-0)

GAÜ

 

7. Ayak

  

 

LAÜ

(3-0)

BMTAYD

 

Karşıyaka

(3-0)

GAÜ

 

YDÜ

-

By

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

PuanDurumu

 

 

O

P

1.

Karşıyaka

6

12

2.

YDÜ

5

9

3.

LAÜ

5

8

4.

BTMAYD

6

7

5.

GAÜ

6

6

 

MasatenisindeYıldızErkeklerLigi22ŞubatCumartesigünüoynanacakmüsabakalarilesonaerecek. AyrıcayineaynıtarihteoynanacakYıldızKızlarŞampiyonasıilekızlarda da şampiyonbelirlenecek.

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