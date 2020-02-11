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Masa Tenisinde Yıldızlar Ligi Başladı..!

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Masa Tenisinde Yıldızlar Ligi Başladı..!
Masa Tenisinde Yıldızlar Ligi Başladı..!

Masa tenisinde yıldızlar ligi geçtiğimiz cumartesi sabahı oynanan müsabakalarla başladı.

Yıldız raketlerin heyecanlı ve çekişmeli mücadeleler ortaya koyduğu ilk hafta müsabakalarının ardından - Yıldız Erkekler Ligi’ne 15 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabakalar ile devam edilecek.

İlk hafta alınan sonuçlar şöyle;

1. Ayak

LAÜ - Bay

Karşıyaka (3-0) BMTAYD

YDÜ (3-0) GAÜ

2. Ayak

LAÜ (3-0) BMTAYD

Karşıyaka (3-0) GAÜ

YDÜ - Bay

3. Ayak

LAÜ (3-2) GAÜ

Karşıyaka (3-2) YDÜ

BMTAYD - Bay

4. Ayak

LAÜ (0-3) YDÜ

Karşıyaka - Bay

GAÜ (2-3) BMTAYD

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