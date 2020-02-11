Masa Tenisinde Yıldızlar Ligi Başladı..!

Masa tenisinde yıldızlar ligi geçtiğimiz cumartesi sabahı oynanan müsabakalarla başladı.
Yıldız raketlerin heyecanlı ve çekişmeli mücadeleler ortaya koyduğu ilk hafta müsabakalarının ardından - Yıldız Erkekler Ligi’ne 15 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabakalar ile devam edilecek.
İlk hafta alınan sonuçlar şöyle;
1. Ayak
LAÜ - Bay
Karşıyaka (3-0) BMTAYD
YDÜ (3-0) GAÜ
2. Ayak
LAÜ (3-0) BMTAYD
Karşıyaka (3-0) GAÜ
YDÜ - Bay
3. Ayak
LAÜ (3-2) GAÜ
Karşıyaka (3-2) YDÜ
BMTAYD - Bay
4. Ayak
LAÜ (0-3) YDÜ
Karşıyaka - Bay
GAÜ (2-3) BMTAYD
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.