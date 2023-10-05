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Masa üzerinde bulunan cüzdanın içinden para çaldı!

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Lefkoşa’da bir avukatlık bürosundan para çalan zanlı B.D, şikayet üzerine tutuklanarak, Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Masa üzerinde bulunan cüzdanın içinden para çaldı!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Rıfat Üzümcüler, zanlı hakkındaki iddiaları aktardı.

Polis, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir avukat bürosunun ofisi içerisinde misafir olarak bulunan zanlının masa üzerinde bulunan para cüzdanı içerisinde muhafaza edilen bin 630 TL parayı çaldığını söyledi.

Polis memuru, şikayet üzerine zanlının aynı gün kaldığı ikametgahta tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu pantolonun cebinde bin 630 TL bulunarak, emare alındığını açıkladı. 

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis memuru, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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