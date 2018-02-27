  • BIST 118.846
  • Altın 162,325
  • Dolar 3,7887
  • Euro 4,6677
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 10 °C
FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

“Masal Masal Matitas” oyunu Mart ayında seyirci ile buluşuyor

»
“Masal Masal Matitas” oyunu Mart ayında seyirci ile buluşuyor
Baraka Gençlik Tiyatrosu “MASAL MASAL MATİTAS” oyunu ile Mart ayında seyirci ile buluşuyor

Baraka Tiyatro Ekibi’nin liseli ve ortaokul gençlerden oluşan Gençlik Tiyatrosu, 4 aylık çalışmaların ardından “Masal Masal Matitas” oyununu Mart ayının ilk haftasında sahneliyor.

Bu yıl dördüncü oyununu sahneleyecek olan Gençlik Tiyatrosu ekibi 10 kişiden oluşuyor. Bala Kabakçı, Demet Miralay, Emine Özçetiner, Elif Deligöz, İncilay Gök, Türkü Atak, Cem Akkaya, Kerem Yağmur ve Sayra Lefkonuklu’nun rol aldığı oyunun kolaylaştırıcılığını  Onur Bütüner üstleniyor.

3 Mart Cumartesi, 6 Mart Salı, 8 Mart Perşemebe günleri Arabahmet Kültür Evi’nde, 10 Mart Cumartesi günü Mağusa 8 Mart Organizasyon Komitesi etkinlikleri çerçevesinde Akova Kadınlar Derneği Toplum Merkezi’nde sahnelenecek olan oyun çocukluğumuzdan bugüne kadar dinlediğimiz, okuduğumuz masalları çok farklı ve esprili bir bakış açısıyla ele alıyor.

Oyun biletleri 5 TL olup öğrencilere ise ücretsiz olacak.

Biletler Ledra Palace ışıklarındaki Khora Kitap Cafe’den temin edilebilir veya oyun günü kapıdan alınabilir.

Rezervasyon no: 0548 881 00 52

tiyy.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi Salı günü açılıyor25 Şubat 2018 Pazar 13:49
  • Bandabuliya Sahnesi, Karagöz oyunuyla açıldı25 Şubat 2018 Pazar 09:15
  • Hasan Çakmak Hollanda’da kitaplarını tanıttı22 Şubat 2018 Perşembe 14:28
  • Edebiyat ve kültür dergisi Arka Bahçe, yedinci sayısı ile okurlarına “merhaba” dedi.22 Şubat 2018 Perşembe 13:35
  • “Emsâl”, Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelenecek21 Şubat 2018 Çarşamba 16:58
  • Bedesten’de yarın akşam Latin konseri var20 Şubat 2018 Salı 16:45
  • İskele Belediyesi’nin 9. Kültür & Sanat Günleri başlıyor20 Şubat 2018 Salı 13:38
  • “5 Kadının Hikâyesi: Mor” 2 Mart’ta seyirciyle buluşuyor19 Şubat 2018 Pazartesi 14:26
  • Bağlıköy “Eko Gün” etkinliği 11 Mart Pazar günü yapılıyor19 Şubat 2018 Pazartesi 13:43
  • "Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu”, 5 ve 6 Mart tarihlerinde Lefkoşa AKM’de gerçekleştirilecek19 Şubat 2018 Pazartesi 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti