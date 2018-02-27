“Masal Masal Matitas” oyunu Mart ayında seyirci ile buluşuyor

Baraka Gençlik Tiyatrosu “MASAL MASAL MATİTAS” oyunu ile Mart ayında seyirci ile buluşuyor

Baraka Tiyatro Ekibi’nin liseli ve ortaokul gençlerden oluşan Gençlik Tiyatrosu, 4 aylık çalışmaların ardından “Masal Masal Matitas” oyununu Mart ayının ilk haftasında sahneliyor.

Bu yıl dördüncü oyununu sahneleyecek olan Gençlik Tiyatrosu ekibi 10 kişiden oluşuyor. Bala Kabakçı, Demet Miralay, Emine Özçetiner, Elif Deligöz, İncilay Gök, Türkü Atak, Cem Akkaya, Kerem Yağmur ve Sayra Lefkonuklu’nun rol aldığı oyunun kolaylaştırıcılığını Onur Bütüner üstleniyor.

3 Mart Cumartesi, 6 Mart Salı, 8 Mart Perşemebe günleri Arabahmet Kültür Evi’nde, 10 Mart Cumartesi günü Mağusa 8 Mart Organizasyon Komitesi etkinlikleri çerçevesinde Akova Kadınlar Derneği Toplum Merkezi’nde sahnelenecek olan oyun çocukluğumuzdan bugüne kadar dinlediğimiz, okuduğumuz masalları çok farklı ve esprili bir bakış açısıyla ele alıyor.

Oyun biletleri 5 TL olup öğrencilere ise ücretsiz olacak.

Biletler Ledra Palace ışıklarındaki Khora Kitap Cafe’den temin edilebilir veya oyun günü kapıdan alınabilir.

Rezervasyon no: 0548 881 00 52