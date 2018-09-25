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Masalcı Katriye Nene Lefkoşa Khora Kitap Cafe'de Çocuklarla Buluşuyor

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Çeşitli etkinliklerde masal anlatması ile tanınan masalcı Katriye nene, Lefkoşa Khora Kitap Cafe'de çocuklarla buluşuyor
Masalcı Katriye Nene Lefkoşa Khora Kitap Cafe'de Çocuklarla Buluşuyor

29 Eylül Cumartesi sabahı 11:00'de gerçekleşecek olan etkinlikte, çocuklar Katriye nenelerinden masallar dinleyecek ve kendileri için özel hazırlanan çocuk kitapları bölümünde kitaplar arasında nitelikli vakit geçirebilecekler. Aileler de sabah kahvelerini kitap tüten bir ortamda içebilecekler.

Ücretsiz olan masal etkinliğine, anasınıf ve ilkokul çağındaki tüm çocukların ve ailelerinin davetli olduğu belirtildi. Lefkoşa Khora Kitap Cafe’nin yeri, Köşlüçiftlik Ledra Palace ışıkları karşısında olup ayrıntılı bilgi için 22 89 557 numaralı telefon aranabilir.

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