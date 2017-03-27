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Maşallah!
Başbakan Özgürgün, ünlü sanatçı Ajda Pekkan’ı kabul etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, nezaket ziyaretinde bulunan ünlü sanatçı Ajda Pekkan’ı kabul ederek görüştü.

Ajda Pekkan, ziyarette, “Nazar değmesin” diyerek, Başbakan Özgürgün’e nazar boncuğu taktı.

İşte o anlar:

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