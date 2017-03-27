Başbakan Hüseyin Özgürgün, nezaket ziyaretinde bulunan ünlü sanatçı Ajda Pekkan’ı kabul ederek görüştü.
Ajda Pekkan, ziyarette, “Nazar değmesin” diyerek, Başbakan Özgürgün’e nazar boncuğu taktı.
İşte o anlar:
Başbakan Hüseyin Özgürgün, nezaket ziyaretinde bulunan ünlü sanatçı Ajda Pekkan’ı kabul ederek görüştü.
Ajda Pekkan, ziyarette, “Nazar değmesin” diyerek, Başbakan Özgürgün’e nazar boncuğu taktı.
İşte o anlar:
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