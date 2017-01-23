 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.193
  • Altın 147,477
  • Dolar 3,7766
  • Euro 4,0525
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

"Masallar benim çocukluğumdur"

»
"Masallar benim çocukluğumdur"
Telsim’in Meraklı Sınıf Dergisi iş birliğiyle düzenlediği Kumsal Park etkinleri devam ediyor.

Araştırmacı Yazar Nurperi Özgener’in katılımıyla Kıbrıs Masalları, Dikmen İlkokulu 4. sınıf  öğrencilerine anlatıldı.

Meraklı Sınıf Dergisi sahibi Bakiye Lord, çocuklara Kumsal Park’ın tarihini anlattı. Parkın tren yolu olduğu süreci anlatan Lord, park içerisinde yer alan tren bileti satış yerini ve Kıbrıs’taki tren kullanımı hakkında bilgiler verdi. Park’taki çocuk hakları panolarını gezen çocuklar, parktaki engelli çocuk oyun alanlarını ve sokak hayvanları için kurulan Otomatik Yem ve Su Makinesi hakkında bilgi aldılar.

ÖZGENER: MASALLAR BENİM ÇOCUKLUĞUMDUR

Dikmen İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ve öğretmenleri Misli Alioğlu’nun yer aldığı etkinlikte, Araştırmacı Yazar Nurperi Özgener, Kıbrıs Masalları hakkında kısa bilgi vererek, “Pastelli” masalını anlattı. Özgener, yaptığı açıklamada, kendi çocukluğundan yola çıkarak masalları derlediğini, bu yüzden çocuklarla birlikte olmanın kendisi için çok özel olduğunu ifade etti. Çocuklara masal anlatmayı çok sevdiğini söyleyen Özgener, masalların çok değerli olduğunu, gelecek nesillere aktarmak ve kaybolmaması için çalıştığını söyledi. Özgener, masalların içinde Kıbrıs halkının üzüntüleri, sevinçleri ve  hayat tarzının yer aldığını söylerek, bu değerlere sahip çıkmanın önemine değindi. Kıbrıs’ta köy köy dolaşarak Kıbrıs Masallarını derleyen Nurperi Özgener’in “Küçüklere ve Büyüklere Nenelerden Dedelerden Kıbrıs Meselleri” adlı masal kitabı bulunuyor.

Telsim’in LTB işbirliğinde yenileyip düzenlediği Kumsal Park’ta, Dikmen İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri’ne, Meraklı Sınıf Dergisi, hikaye kitapları ile atıştırmalık kek ve meyve suyu dağıtıldı. Çocuklar çocuk oyun alanlarda oynayarak, parkın keyfini yaşadı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Uyukusuz musunuz? Belki sebebi mükemmeliyetçi oluşunuzdur...21 Ocak 2017 Cumartesi 20:10
  • Sanatçı bir süredir tedavi görüyordu...21 Ocak 2017 Cumartesi 10:32
  • Tren istasyonunda seks yapıp kaydeden ve hatta internete yükleyen o çift…20 Ocak 2017 Cuma 23:10
  • THY'nin yeni reklam yüzü Morgan Freeman20 Ocak 2017 Cuma 21:10
  • The Beatles grubundan Paul McCartney, Sony'ye dava açtı20 Ocak 2017 Cuma 20:10
  • NASA, Dünya'nın en iyi bıçağını üretti20 Ocak 2017 Cuma 19:10
  • Kazayla ilgili soruşturma açıldı...20 Ocak 2017 Cuma 14:37
  • Avustralya'da timsah saldırısında bir kişi öldü20 Ocak 2017 Cuma 13:12
  • Karıncalar yön bulmak için güneşin konumunu ve görsel verileri kullanıyor20 Ocak 2017 Cuma 12:53
  • Kıbrıs'a geliyorlar!20 Ocak 2017 Cuma 11:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti