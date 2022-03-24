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MASİB Genel Kurulu Gerçekleştirildi

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MASİB Genel Kurulu Gerçekleştirildi
MASİB Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) seçimli genel kurulu dün Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) konferans salonunda gerçekleştirildi. 

Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu’da katıldı.

MASİB’den verilen bilgiye göre, tek aday olarak seçime giren Mehmet Tatar başkan olarak seçilirken, yapılan oylamayla yeni Yönetim Kurulu da belirlendi. 

Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen ilk toplantıda Buğra Döveç As Başkan olarak seçildi.

MEHMET TATAR: “GENÇ, DİNAMİK VE GÜÇLÜ BİR YÖNETİM OLUŞTURDUK”

Genel Kurul Sonrasında Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Mehmet Tatar, genç, dinamik ve güçlü bir yönetim kurulu oluşturduklarını ifade etti. 

Tatar, sektörün gelişmesi, sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması ve toplumun tüm kesimleri tarafından otomotiv sektörüne verilen önemin artırılması için çalışmaya hazır olduklarını belirtti. 

Tatar ayrıca, sektörün marka bilinirliğini artırarak sürekli gündemde olacaklarını, siyasi, ekonomik ve ticari tüm alanlarda karar mekanizmaları ile dirsek temasında olarak MASİB üyelerinin haklarını koruyacak ve yüksek öncelikli sektörler arasında olmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Düzenli olarak tüm üyeler ile istişare halinde olup katılımcı bir yönetim politikası izleyeceğini vurgulayan Tatar, sektörün ekonomik olarak devlete olan katkısıyla, verilen önem arasındaki uçurumu ortadan kaldıracaklarını dile getirdi. 

MASİB’in kurumsal kimliğini düzenleyeceklerini, dijital altyapısını kuracaklarını, basılı ve yeni nesil dijital yayın organlarını etkili kullanarak Birliği öncü bir sivil toplum kuruluşu haline getireceklerini beliren Tatar, Tatar sözlerini önceki yönetim kuruluna hizmetleri için teşekkür ederek tamamladı. 

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