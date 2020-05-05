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"Maske" Cinayeti

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"Maske" Cinayeti
"Maske" Cinayeti

 ABD'deki bir mağazanın güvenlik görevlisinin, bir müşteriyi maskesi olmadığı gerekçesiyle içeri almadığı için öldürüldüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, ABD'nin Michigan eyaletindeki bir mağazanın güvenlik görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Calvin Munerlyn, bir müşterinin kızını, maskesi olmadığı gerekçesiyle içeri almak istemedi. Bunun üzerine kızın 45 yaşındaki annesi Sharmel Teague, bir süre sonra eşi ve oğluyla birlikte olay yerine döndü. Teague'nin 23 yaşındaki oğlunun, güvenlik görevlisini başının arkasından vurarak öldürdüğü bildirildi.

Cinayetle suçlanan üç isimden Sharmel Teague'nin gözaltına olduğu, 44 yaşındaki eşi Larry Teague ve oğlu Ramonyea Bishop'ın ise hâlen polis tarafından arandığı belirtildi.

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