213 kişinin ölümüne yol açan ve hızla yayılan koronavirüs nedeniyle Çin'de hem maske kıtlığı yaşanıyor, hem de halk arasındaki panik artıyor. Çin halkının bu koşullar altında virüsten korunmak için başvurduğu bazı yöntemlerse çaresizliğin boyutunu gözler önüne serdi.