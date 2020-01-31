Maske kıtlığı çeken Çin'de, koranavirüse karşı akılalmaz yöntem!
213 kişinin ölümüne yol açan ve hızla yayılan koronavirüs nedeniyle Çin'de hem maske kıtlığı yaşanıyor, hem de halk arasındaki panik artıyor. Çin halkının bu koşullar altında virüsten korunmak için başvurduğu bazı yöntemlerse çaresizliğin boyutunu gözler önüne serdi.
213 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs karşısında Çin halkının aldığı önlemler çaresizliği gözler önüne serdi. İşte maske kıtlığı çekilen Çin'den akılalmaz yöntemler...
31 Ocak 2020 Cuma 20:17
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