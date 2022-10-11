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Maske kullanın.. Bir günde 5 Covid-19 vakası!

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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, ülkede ardı ardına 5 koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.
Maske kullanın.. Bir günde 5 Covid-19 vakası!

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, Koronavirüs vakalarında artış yaşandığını kişsel sosyal medya hesabından açıklayarak, maske takılması yönünde uyarıda bulundu.

Dr. Vaiz, toplam vaka sayısının 19 olduğunu ifade ederek, maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Vaiz paylaşımında, “Bugün itibariyle art arda 5 vaka Koronavirüs, 19 pozitif… Maske, maske, maske” paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Çarşamba günü açıkladığı Koronavirüs verilerine göre, son bir haftada toplam 6 bin 295 test yapılmış, 437 yeni vaka tespit edilmişti.

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