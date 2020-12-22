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Maske, Mesafe Ve Temizlik Yeter!

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İngiltere’de Kovid-19’un mutasyona uğraması ve yeni türün yüzde 70 daha hızlı bulaştığının açıklanması, “Hastalık daha ağır mı geçecek, aşılar etkisiz mi kalacak?”
Maske, Mesafe Ve Temizlik Yeter!

İngiltere’de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu paniğe neden oldu. Değişime uğrayan yeni virüsün ilk olarak eylül ayında tespit edildiğini açıklayan uzmanlar, kasım ayında Londra’da tespit edilen vakaların dörtte birine yakınının yeni tür virüsle bağlantılı olduğunu açıkladı. Aralık ayının ortalarında bu oranın vakaların üçte ikisine yükseldiğine işaret eden uzmanlar, yeni türün çok hızlı yayıldığına işaret ediyor.

MUTASYON DURDURULAMAZ

Kovid-19’un şu ana kadar 4 binden fazla mutasyon geçirdiğini aktaran Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, “RNA’lı virüslerin hepsinde sürekli mutasyon olur. Çoğaldıkça, insanları hastalandırdıkça bu mutasyonlar artacak. Bu doğal bir süreç, durduramazsınız” dedi. İngiltere’deki mutasyonun diğer mutasyonlara göre farkına işaret eden Öztürk, şunları anlattı:

TEDİRGİN OLMAYIN

“Diğer mutasyonlarda bulaştırıcılığı ve yayılmayı artırdığı yönünde bilgi edinilemedi. Şimdi burada böyle bir öngörü var. Mutasyonların olumlu, olumsuz etkileri olabilir veya hiç etkisi olmaz. İngiltere’deki ön çalışmalarda olumsuz etki olabileceği öngörüldüğü için bu yönde tedbir alındı. Mutasyonla birlikte virüsün yayılmasıyla ilgili artıştan bahsediliyor. Tüm dünyada virüs bitene kadar korunma tedbirlerine riayet etmek zorundayız. Rehavet asla olmayacak.”

YAKINDAN İZLENMELİ

Mutasyonun geliştirilen aşıyı etkilemediğini söyleyen Öztürk, “Çünkü aşı çok geniş bölgeye yönelik cevap. O açıdan aşıyı etkilemiyor. Vatandaşların hiç tedirgin olmalarına gerek yok. Çok daha kolay bulaştığına göre o zaman biz korunma tedbirlerini bir kat daha artıracağız” dedi. Türkiye’de şu anda bununla ilgili bir veri bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Mutasyonun kesin olarak gösterilmiş yayılmayı çok artırdığına ilişkin net bir bilgi yok, bununla ilgili kaygılar var. Virüs bu zamana kadar pek çok mutasyon geçirdi. Panik olacak bir durum yok. Sadece bu durumun yakından izlenmesi gerekiyor. Mevcut durum aşı çalışmalarını etkilemez” diye konuştu.

DÜŞME EĞİLİMİNDEYİZ

Bu virüslerin mutasyon geçirmesinin doğal bir süreç olduğunu aktaran Yavuz, “Şu an salgın bütün dünyada ciddi şekilde artış gösteriyor. Türkiye’de ise şu an Kasım ayında yaşadığımız o çılgın yükseliş döneminden sonra, şu an biraz düşme eğilimdeyiz. Ancak buna rağmen vaka sayıları çok yüksek. Yasal olarak alınan tedbirlerden daha fazlasını bireysel olarak almamız gerekiyor” dedi.

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