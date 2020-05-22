Maske takarken gözlüklerinizin buğulanmasının önüne nasıl geçersiniz?

Koronavirüs salgınının dünyayı sarmasıyla birlikte maskeler pek çok yerde zorunlu hale getirildi. Gözlüklerin buğulanması da milyonlarca insanın ortak sorunu oldu.

Bu sadece bir rahatsızlık değil, aynı zamanda güvenlik tehdidi. Bulanık gören insanlar kendilerine ya da çevredekilere zarar verebilir.

İşte 4 aşamada buğulanmaya karşı çözüm:



Bütün bunlar olmazsa maske takmadan önce gözlüklerinizi yıkayın.

The Wall Street Journal'ın haberine göre gözlükleri su ve sabunla yıkamak da buğulanmaya karşı direnci artırıyor.

ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre tüm dünyada 5 milyon 125 bini aşkın koronavirüs vakası görülürken, Kovid-19 333 bin kişinin ölüm sebebi olarak kaydedildi.