Maske takma zorunluluğunu duyan vatandaşın tepkisi:Biz yaşayan ölüyüz. Hayattan kopmuşuz. Maske dediğin nedir ki?

Üsküdar’da bir vatandaşın maske takma zorunluluğu hakkında “Biz yaşayan ölüyüz. Maske dediğin nedir ki? Koronavirüs zaten bize bulaşmaz” demesi dikkat çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da başlayan maske takma zorunluluğu uygulamasına Üsküdar'da bir vatandaştan tepki geldi.

Söz konusu vatandaş, "Biz zaten yaşayan ölüyüz. Maskeye ne gerek var? Hayattan kopmuşuz. Maske dediğin nedir ki? Virüs kapsak ne olacak. Virüs zaten bize bulaşmaz ki. Maske takma zorunluluğunu bilmiyorum. Toplu taşımalarda maskemi takıyorum. Zorunlu mu gerçekten, cezalı mı yani, bilmiyordum. Bundan sonra açık havada da maskemi takacağım. Çünkü bilmiyordum, devletimizden çok özür dilerim. Uyarılarınızdan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Vatandaş gazeteciler uyardıktan sonra bilmediğini belirterek özür diledi, ardından maskesini taktı.