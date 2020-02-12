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'Maske takmayan batılı turistler ülkeden kovulmalı' diyen Tayland Sağlık Bakanı özür diledi

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'Maske takmayan batılı turistler ülkeden kovulmalı' diyen Tayland Sağlık Bakanı özür diledi
'Maske takmayan batılı turistler ülkeden kovulmalı' diyen Tayland Sağlık Bakanı özür diledi

Ülkedeki batılı turistlerin maske takma konusunda umursamaz olduklarını söyleyip "Bu tür insanların ülkeden kovulması lazım" diyen Tayland Sağlık Bakanı, bir özür mesajı yayımladı.

Çin'den yayılan koronavirüsün sıçradığı ülkelerden biri de Tayland. Şimdiye kadar 33 kişide ölümcül virüs tespit edildiğinin açıklandığı ülkenin Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, geçen hafta yaptığı açıklamada maske takmadıklarını belirterek ülkeden kovmakla tehdit ettiği batılı turistlerden özür diledi. 

Charnvirakul, Facebook hesabından yayımladığı mesajda sözlerinden dolayı turistlerden af dilediğini belirterek, "İşbirliği yapan her yabancıya teşekkür ederim" dedi ve şu ifadeleri kullandı: 

"Yabancıların Taylan'a gelmeden önce hangi ülkelerde olduğunu bilemeyiz. Önceki durakları ülkemiz için tehdit anlamına gelebilir."

 

Ne olmuştu? 

Geçen hafta basın mensupları eşliğinde halka maske dağıtan Charnvirakul, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu 'farang' turistler maske takmıyorlar ve vermeye çalıştığımızda da almıyorlar. Onların Tayland'dan kovulmaları lazım. Büyük resimle ilgilenmiyorlar. Maskeleri biz veriyoruz ancak yine de reddediyorlar. Mevcut durumla ilgili herhangi bir düşünceye sahip değiller. Çinliler, Asyalılar, hepsi maske takıyor, ama Avrupalılar takmıyor, inanılmaz. Virüs taşımadıklarını nereden biliyorlar? Tayland'a gelmeden önce herhangi başka bir yerde olabilirler, eğer ülkemizde bu tür insanlar varsa onların kovulması lazım" demişti. 

Farang, Batılıları ve Kafkasları tanımlamak için yaygın olarak kullanılan Taylandca bir kelime ve bazen küçümseme anlamında da kullanılıyor.

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