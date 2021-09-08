Maske ve mesafe hala kritik öneme sahip

Delta varyantı, başta aşısız olanlar olmak üzere toplumun büyük bir kısmında daha çok bulaşmaya ve hastalık oluşturmaya devam ediyor…

Delta varyantı, başta aşısız olanlar olmak üzere toplumun büyük bir kısmında daha çok bulaşmaya ve hastalık oluşturmaya devam ediyor…

Özellikle okulların açıldığı bu dönemde vaka sayıları da giderek artıyor. “Dolayısıyla günümüzde aşı yaptırmak kadar korunma tedbirlerini gevşetmemek de büyük önem taşıyor” diyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, maske ve mesafe konusunda şu bilgileri verdi:

AŞILI DA OLSANIZ DİKKAT!

Çalışmalar maske kullanımına uyumun toplumda tam ve yüksek oranda olduğu durumlarda hastalığın bulaşma riskinin belirgin azaldığını ortaya koymaktadır. Günümüzde mevcut Covid-19 aşılarının hiçbiri, bulaştığında virüsün üst solunum yollarına yerleşmesine engel olamadığından solunum sekresyonları aracılığıyla virüs ortama yayılabilir ve başka bir kişiye bulaşabilir. Sonuç olarak aşılı olup olunmadığına bakılmaksızın SARS-CoV2'nin bulaşmasının önlenmesinde doğru maske kullanımı ve mesafe kuralına uyum hâlâ kritik bir öneme sahiptir.

KAPALI ORTAMLARDA HANGİ TÜR MASKE KULLANILMALI?

Bulaşın önlenmesinde kapalı ortamların havalandırılması son derece önemlidir. Çalışmalar Covid-19 için, virüsün yoğun bulunduğu ya da bulunma olasılığı olan kapalı ortamlarda cerrahi maskelerin koruyucu olamayacağını bu durumda N95 ya da FFP2 olarak adlandırılan maskelerin kullanılması gerektiğini göstermektedir. Çalışmalar ayrıca açık ortamda karşılıklı ya da yan yana oturulduğunda arada en az 2 metre mesafe bırakıldığında bulaşma olasılığının oldukça azaldığını ortaya koymaktadır. Sadece maskenin, sadece mesafenin tek başına bir anlam ifade etmediği, maksimum korunmayı sağlayabilmek için doğru ve uygun maske kullanımıyla birlikte mesafe kuralına da uymak gerektiği her zaman akılda bulundurulmalıdır.

DOĞRU TAKIN NEMLENİNCE DEĞİŞTİRİN

CovId-19 hastalığına karşı kullanılacak maskeler en az üç katlı cerrahi maskeler şeklinde olmalıdır. Yine maskenin koruyuculuğundan bahsederken bunun hem ağzı hem de burnu kapatacak biçimde yüze yerleştirilmesi, yani tam ve doğru olarak takılmış olması gerekliliği unutulmamalıdır. Cerrahi maskelerin ıslanmadıkları ya da nem oluşmadığı sürece etkinlikleri dört saate kadardır. Ancak henüz yeni takılmış bir maske bile olsa ıslanmış ya da nemlenmiş ise hemen değiştirilmelidir. Zira bu durumdaki maskelerin koruyuculuğundan söz etmek mümkün değildir. Cerrahi maskenin Covid-19'a karşı etkin biçimde koruyuculuğundan bahsederken mutlaka sosyal mesafenin de sağlanması gerektiği her zaman akılda bulundurulmalıdır.

RİSK NE ZAMAN ARTAR NE ZAMAN AZALIR?

Çalışmalar, iki kişinin de maske takmadığı durumlarda virüsün bulaşma olasılığının en yüksek, iki kişiden birinin maske taktığı durumda virüs bulaşma riskinin orta düzey, her iki kişinin de maske taktığı durumda düşük düzeyde virüs bulaşma riski olduğunu, her iki işinin hem maske takıp hem de aralarında gerekli mesafe (en az 1.8 m) bırakıldığında virüs bulaşma riskinin belirgin azaldığını ortaya koymaktadır.