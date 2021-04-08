Maskede son nokta: Kulaklık, bluetooth, HEPA filtre, fan…

İster ‘kulaklıklı maske’ ya da ‘maskeli kulaklık…’ Ne derseniz deyin alabilmek için 300 dolara, yani yaklaşık 2 bin 500 lirayı kıymanız gerekiyor.

İster ‘kulaklıklı maske’ ya da ‘maskeli kulaklık…’ Ne derseniz deyin alabilmek için 300 dolara, yani yaklaşık 2 bin 500 lirayı kıymanız gerekiyor.

‘Xupermask’ adı verilen ürün Amerikalı müzisyen ve girişimci Will.i.am ve tasarımcı Jose Fernandez’in işbirliğinin sonucu..

Bluetooth özelliği ve üç ay kullanılabilen HEPA filtreleri barındıran maskenin bir özelliği de daha fazla hava dolaşımı için üç kademeli fan.

Pil ömrü yedi saat.

Siyah ve beyaz renkte üretilen ‘Xupermask’in şimdilik iki bedeni var.

Ürün ABD’de bugün piyasa çıkıyor.