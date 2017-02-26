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Maskelerini "kötü ruhları korkutmak" için taktılar

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Maskelerini "kötü ruhları korkutmak" için taktılar
Bulgaristan'ın Yambol şehrinde, kötü ruhların kovulması ritüelinin canlandırıldığı Yambol Maske (Kukerlandia) Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Antik çağ geleneği olarak Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Traklar'dan günümüze taşınan festivalde, maskeli ve renkli kıyafetli gruplar, baharın yaklaştığı günlerde kıştan kalan kötü ruhları uzaklaştırmaya çalışıyor.

Yambol Belediyesinin düzenlediği etkinlik kapsamında bir parkta toplanan gruplar, kötü ruhların maskeler ve çan sesiyle kovulmasını anlattıkları gösterilerini sergiledi.

El yapımı "kuker" maskeler ve üstlerindeki sayıca fazla çanlarla hünerlerini sergileyen grupların, Trak savaşçılarını temsilen giydikleri kıyafet ve çanlarla çıkardıkları sesler dikkati çekti.

Türkiye, Makedonya, Romanya, Yunanistan gibi çevre ülkelerden gelenlerin de ilgi gösterdiği festival çerçevesinde konser, sergi ve fotoğraf yarışmaları da düzenlendi.

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