Maskeliyken koronaya yakalananlar hastalığı daha hafif atlatıyor

Son yapılan araştırmaya göre maske takan kişi koronavirüse yakalandığı takdirde takmadan yakalanan hastalara göre hastalığı daha hafif geçiriyor.

Corona virüs'ten korunmanın şimdiye dek tüm dünyada kabul görmüş 3 temel kuralı var; el hijyeni, sosyal mesafe ve maske.

Özellikle maske takmak bu üç önlemin en önemlisi olarak görülüyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma da bunu kanıtlar nitelikte.

Bilim insanlarına göre maske takan kişiler koronavirüse yakalandığı takdirde takmadan hastalığa yakalanan kişilere göre hastalığı daha hafif neredeyse asemptomatik geçiriyor.

Dr. Monica Gandhi ve Dr. George W. Rutherford tarafından kaleme alınan bilimsel makalede koronavirüs pandemisi boyunca maske takan kişiler ve vakalar mercek altına alındı.

Makalede yer alan şu ifade ise dikkat çekti;

"SARS-CoV-2, asemptomatik görünümden, akut solunum sıkıntısı sendromuna ve ölüme kadar çok sayıda klinik belirtiye neden olma konusunda çok yönlü bir yeteneğe sahiptir."

Dr. Gandhi şunu söyledi: Tartışmaya ve ortaya koymaya çalıştığımız şey, COVID-19'a karşı bağışıklığı güvenli bir şekilde artırma olasılığımızdır. Bazı vakalar tamamen asemptomatikler. Bu güruh rahatsız edici olabilir çünkü virüsü yayabilirler, bu yüzden maske takmayı öneriyoruz. Daha az hastalanan insanların oranını artırmakla ilgileniyoruz. Neden insanlar hastalığı daha hafif geçirmesinler?"

Gandhi ayrıca maske takmanın vakaları daha asemptomatik hale getirdiğini belirtti.

"Grubumuzun önceki çalışması, asemptomatik olan insanların oranını global çapta maskeleme ile artırabileceğinizi gösteriyor" diyen uzman vakalar asemptomatik hale geldikçe hastalığın bulaşma hızının azalacağını belirtiyor.