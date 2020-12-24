  • BIST 1.424
  • Altın 460,976
  • Dolar 7,6468
  • Euro 9,3229
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 14'ü yerel 21 vaka!

Maskenin corona virüsünden yüzde 99.9 oranında koruduğu kanıtlandı

» »
Bilim insanları maske takmanın corona virüsüne karşı etkisini ortaya koyan bir araştırmaya imza attı.
Maskenin corona virüsünden yüzde 99.9 oranında koruduğu kanıtlandı

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da yapılan bir araştırma yüz maskesi takmanın corona virüsü salgınını çok ciddi oranda durdurduğunu ortaya çıkardı.

Royal Society Open Science isimli dergide yayınlanan araştırma Edinburgh Üniversitesi’nde gerçekleşti. Mühendislik fakültesinde gerçekleşen ve akışkan dinamiği alanında uzman bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada maske takmanın corona virüsüne sebep olan ve konuşurken ya da öksürüldüğünde ortaya çıkan damlacıkları yüzde 99.9 oranında azalttığını ortaya çıkardı.

 

RİSK 10.000 KAT ARTIYOR

Laboratuvar ortamında gerçek insanlar üzerinde yapılan araştırmayı yürüten bilim insanı Ignazio Maria Viola, “Yüz maskelerinin potansiyel olarak virüs yayan damlacıkları dramatik bir şekilde azalttığına şüphe yok” dedi.

Bilim insanları, “Denemelerimizde maske olmadan öksüren bir adamdan 2 metre uzakta duran bir kadın, maske takan ama sadece 50 santimetre uzaklıkta olan bir adamdan yaklaşık 10.000 kat daha çok damlacığa maruz kalıyor. Bu çalışma SARS-CoV-2’nin bulaşmasındaki ana unsur olan 170 mikrondan büyük damlacıkları merkeze aldı” ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uykumuz geldiği halde uyumazsak vücutta bakın neler oluyor23 Aralık 2020 Çarşamba 23:00
  • Soğuk havalarda bel, boyun ve sırt ağrısından koruyan önlemler23 Aralık 2020 Çarşamba 22:45
  • Kalp-damar sağlığınızı korumak için basit öneriler23 Aralık 2020 Çarşamba 22:30
  • Prof. Dr. Şahin: Türkiye için yeterli doz depoladık, aşıların nakliyatında sorun olacağını düşünmüyorum23 Aralık 2020 Çarşamba 22:00
  • KKTC vatandaşı yurt dışında Covid-19'u atlattı! Adaya nasıl giriş yapacağı ise bilinmiyor! (VİDEO HABER)23 Aralık 2020 Çarşamba 21:30
  • Prof. Dr. Kara: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat artmış olabilir23 Aralık 2020 Çarşamba 21:15
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 78 Milyon 376 Bini Geçti23 Aralık 2020 Çarşamba 20:30
  • Covid-19 Aşıları Arasında 3 Farklı Yöntemle Üretilen 6 Aday Öne Çıkıyor23 Aralık 2020 Çarşamba 20:15
  • Felce yol açan nedenler23 Aralık 2020 Çarşamba 19:15
  • Koronavirüs aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin neden aşı olmuyor?23 Aralık 2020 Çarşamba 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti