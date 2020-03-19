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Maskesini ve eldivenini takıp, 'Allah virüsten korusun' diye dilendi!

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Maskesini ve eldivenini takıp, 'Allah virüsten korusun' diye dilendi!
Maskesini ve eldivenini takıp, 'Allah virüsten korusun' diye dilendi!

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs vakaları (Kovid-19) Türkiye'de de artarken, ilginç görüntülere de neden oluyor. 

Samsun'un İlkadım ilçesinde, ellerine plastik eldiven, ağzına da maske takan kadının dilencilik yaptığı görüldü.

Kadın, "Allah sizi virüsten korusun; işinizi, gücünüzü rast getirsin" diyerek, yoldan geçenlerden para istedi.

Bazı kişilerin kadına para verdiği görüldü.

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