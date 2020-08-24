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Maskesiz halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğer

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TC Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, "Maskesiz düğünlere katılıp halay çekmek herkesi riske atmaktır, cinayete teşebbüsle eşdeğerdir" dedi
Maskesiz halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğer

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, sosyal paylaşım sitesi Twittter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kişi akranından azıyor. Maskelileri de maskesizler yoldan çıkarıyor. Maskesiz düğünlere katılıp halay çekmek herkesi riske atmaktır, cinayete teşebbüsle eşdeğerdir. Covid kimde nasıl seyredecek bilemezsiniz. Yapmayın Allah aşkına uygulamak çok zor değil, maske-mesafe-temizlik o kadar" ifadesini kullandı.

'DOKTORUNUZ ÖNERMEDEN TEST İÇİN ISRAR ETMEYİN'

Tufan, semptomları ve riskli teması olmayanların hastaneleri meşgul etmemesini isteyerek, "SARS CoV 2'de rutin tarama önerilmiyor. Nitekim semptomu olmayan ve riskli teması olmayan bir kişide PCR 'pozitif' sonuçta o sırada SARS CoV 2 enfeksiyonu olma ihtimali Yale'den yapılan bir çalışmaya göre yüzde 45. Halbuki semptomları ve riskli teması olan bir kişide PCR negatif bile olsa o sırada enfeksiyon olma ihtimali yüzde 65. Yani test her şey demek değil, kişiye göre değerlendirilir. Doktorunuz önermeden test için ısrar etmeyin" ifadelerini kullandı.

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