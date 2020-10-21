Koronavirüs salgını başlar başlamaz hayati önem taşıyan maskeleri bazı fenomen ve modeller maske bikini akımı başlatmışlardı. Çılgın akıma İngiliz televizyon yıldızı Lizzie Cundy, biraz gecikmeli katıldı. 52'lik yıldız, yüz maskeleriyle yaptığı bikinisiyle çektiği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

52 yaşındaki televizyon yıldızı Lizzie Cundy, maskeden yaptığı bikinili fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Koronavirüs salgınından sonra popüler olan maske bikini akımına sonradan dahil olan ünlü yıldızın cesur paylaşımı takipçileri tarafından ilgi gördü