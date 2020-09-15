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Maskeyi Doğru Takmamak Bu Hastalıklara Neden Oluyor

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Maskeyi Doğru Takmamak Bu Hastalıklara Neden Oluyor
Maskeyi Doğru Takmamak Bu Hastalıklara Neden Oluyor

"Maske burnunuzu tam kapatmazsa çıkan hava göz yüzeyindeki koruyucu gözyaşı film tabakasını buharlaştırarak göz kuruluğuna yol açıyor. Hastalık günün büyük bölümünü maskeyle geçirmek zorunda olanlarda göz kızarıklığı, batma, yanma, bulanık görme, yabancı cisim hissi gibi şikayetlerle ortaya çıkıyor. Yanlış maske kullanımının göz kuruluğuna da neden olduğuna dikkat çeken Dr. Sezer Hacıağaoğlu, maske hakkında uyarılarda bulundu."

Maske burnunuzu tam kapatmazsa çıkan hava göz yüzeyindeki koruyucu gözyaşı film tabakasını buharlaştırarak göz kuruluğuna yol açıyor. Hastalık günün büyük bölümünü maskeyle geçirmek zorunda olanlarda göz kızarıklığı, batma, yanma, bulanık görme, yabancı cisim hissi gibi şikayetlerle ortaya çıkıyor.

Literatürde yeni tanımlanan bu hastalık, özellikle günün büyük bölümünü maskeyle geçirmek zorunda olan ve daha önce göz kuruluğu tanısı olmayan hastalarda göz kızarıklığı, batma, yanma, bulanık görme, yabancı cisim hissi gibi göz kuruluğu şikayetleriyle ortaya çıkmaktadır. Yeni tanımlanan bu hastalığın nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber, en önemli sebebi ağız ve burundan çıkan havanın maske altından gözlere ulaşması ve göz yüzeyindeki koruyucu gözyaşı film tabakasını hızla buharlaştırmasıdır. Ayrıca, çok sıkı maskeler kullanmak alt göz kapağının aşağı doğru çekilmesine neden olmakta bu da mekanik olarak göz kapaklarının iyi kapanmasını engellemektedir.

MASKE BURNA İYİCE OTURMALI GEREKİRSE BANTLANMALI

Ağız ve burundan gözlere doğru olan bu hava akımını engellemek için, buruna sıkıca oturan ve burnun şeklini alan telli maskeler kullanılmalıdır. Buna rağmen hava geçişi olduğu düşünülüyorsa burnun üzeri bantlanarak maskenin daha iyi oturması sağlanabilir. Sağlık çalışanları başta olmak üzere, mesleği gereği günün büyük bölümünü maskeyle geçirmek zorunda kalan kişiler, enfeksiyon riskini azaltmak adına nemli maskeleri sık sık değiştirmeli ve birkaç saat arayla bir süre maske kullanımına ara vermelidir.

ILIK PANSUMAN YAPILMALI

Gözyaşı buharlaşmasının azaltılması ve gözyaşı kalitesinin arttırılması için göz kapaklarına ılık/sıcak uygulama yapılabilir. Bu sayede kirpik dibinde yağ salgılayan bezler uyarılabilir. Ayrıca, şikayetlerin azaltılması için koruyucu içermeyen suni gözyaşları kullanılabilir. Bu uygulamalara rağmen, göz kuruluğu şikayetleri devam ediyorsa mutlaka göz doktoruna başvurulmalıdır. Koronavirüs ile yaşamayı öğrendiğimiz yeni normal hayatımızda, maskelerin uzunca bir süre daha yaşamımızda yer alacağını biliyoruz. Bu nedenle yan etkilerinden korunmak için maskelerin doğru kullanımı; maskelerin kullanılmaları kadar önemlidir.

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