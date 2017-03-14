Maskülen trendi 2017 bahar aylarında kadınların vazgeçilmezi olacak

Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen maskülen trendi yeniden karşımızda. Özellikle bahar aylarında kadınların sıkça tercih edeceği bu akımın parçaları, uzun seneler gardıroplardan çıkmayacak gibi...

Fransızların masculin, Almanların maskulin, İngilizlerin masculine olarak tabir ettiği, dilimizde ise maskülen olarak yer eden akım 2017 bahar aylarının vazgeçilmezi olacak. Erkek izlenimi veren anlamına gelen bu trend aslında 1990’larda özellikle pop şarkıcıların ilgi odağı olmuştu.

Her ne kadar o dönemlerde pek benimsenmese de 2000’li yıllarda giyim tarzını deneyenlerin sayısı bir hayli fazlalaştı. Sonrasında ise etkisini yitirdi. Ta ki 2013’e kadar. Tüm dünyada hızla büyüyen bu çılgınlık uzun yıllardır moda dünyasındaki hakimiyetini devam ettiriyor.

Peki nedir bu maskülen? Kadınların kumaş pantolon üzerine gömlek ve ceket giyip, zaman zaman da kravat takarak erkeksi bir görünüm elde etmeleri diyebiliriz. Salaş gömlekler, ıslak görünümlü kısa ya da uzun saçlar, oxford ayakkabılar da bu trendin en belirgin parçaları.

Kombinlenmesi de oldukça basit. Sezonun trendlerinden yüksel bel kısa paça kumaş pantolonları, tek düğmeli blazer ceketlerle kombinlediğinizde zaten ister istemez erkeksi bir görünüm elde etmiş oluyorsunuz. Ama daha da erkeksi görünmek istiyorsanız topuklu ayakkabı yerine kösele, loafer, oxford tercih edebilirsiniz. Yine de tamamen androjen bir imaj yerine takacağınız aksesuarlar ve giyeceğiniz ayakkabı ile dişiliğinizi öne çıkarabilirsiniz.