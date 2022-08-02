Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, deniz suyunu tek tuşla içme suyuna dönüştüren cihaz geliştirdi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), deniz suyunu tek tuşla içme suyuna çevirebilen cihaz geliştirdi. Bu keşfin, dünyadaki birçok toplum için çığır açıcı bir gelişme olabileceği aktarıldı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) geliştirdiği, tek tuşla içme suyuna çevirebilen cihaz sistemi filtreler ve yüksek basınçlı pompalara ihtiyaç duymadan kirli suyu içme suyuna dönüştürebilen portatif bir arındırma ünitesine dayanıyor. Bavul büyüklüğündeki cihaz, tek bir tuşla tuzlu suyu arındırabiliyor.

Deniz suyunu içme suyuna dönüştürmek imkansız değil. Ancak, bunun için genellikle ağır ve büyük arındırma ekipmanları kullanılıyor. MIT araştırmacıları ise bu cihazı bavul boyutuna sığdırdı.

Çoğu taşınabilir tuzdan arındırma sistemi, suyun filtrelerden geçirilmesini gerektiriyor. Ancak MIT’nin yeni cihazı, parçacıkları sudan çıkarmak için elektrik kullanıyor. Açıklamalara göre sistem, içme suyu üretmek için filtre yerine iyon konsantrasyonu polarizasyonu (ICP) kullanıyor.

Araştırmacılar, bu sorunu çözmek için ve kalan tuzlardan kurtulmak için elektrodiyaliz isimli biri işlem kullanıyor. Bunun sonucunda da sistem başarılı bir şekilde çalışarak içme suyu üretilmesini sağlıyor.

Sahada da test edilen cihaz başarılı bir şekilde çalışarak deniz suyunu içme suyuna çevirmeyi başardı.