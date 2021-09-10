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Mastercard’dan kripto para hamlesi

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Dünyanın en yaygın ödeme servislerinden Mastercard, kripto para piyasasına yönelik bir adım daha attı.
Mastercard’dan kripto para hamlesi

Dünyanın en yaygın ödeme servislerinden Mastercard, kripto para piyasasına yönelik bir adım daha attı.

Şirketin açıklamasına göre satın almayla kripto bağlantılı stratejilerin genişletilmesi ve hızlandırılması amaçlanıyor.

Açıklamada satın alma işleminin yıl sonundan önce tamamlanacağı da ifade edildi.

Satın alma bedeli ise paylaşılmadı.

Mastercard, işletmelerde kripto parayla ödeme yapılabilmesini kolaylaştırmak için USDC’nin üreticisi Circle ile işbirliği yapmaya başlamıştı. Şirketin ayrıca BitPay, Uphold gibi kripto para şirketleriyle de işbirliği bulunuyor.

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