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MasterChef kim elendi? Herkes şok oldu...

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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te bu akşam eleme heyecanı yaşandı. 8 Ekim 2023 akşamı yarışmaya veda eden isim jürinin değerlendirmesi sonucunda ortaya çıktı.
MasterChef kim elendi? Herkes şok oldu...

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te bu akşam eleme heyecanı yaşandı. 8 Ekim 2023 akşamı yarışmaya veda eden isim jürinin değerlendirmesi sonucunda ortaya çıktı. Geçen hafta yarışmaya Uğur veda etmişti. Uğur, Sefa ve Gamze gibi isimlerin yarışmadan elenmesi bütün yarışmacılarda paniğe neden oldu. All Star'da şampiyon olmak isteyen yarışmacılar tüm kozlarını paylaşıyor. Peki ama bu hafta elenen isim kim oldu?

TV8'de yayınlanan, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisinde yer aldığı MasterChef Türkiye yarışmasında bu haftanın elenen ismi belli oluyor. Peki ama kim elendi? 

 MasterChef kim gitti?

MasterChef'te elenen isim belli oldu. Bu hafta MasterChef'te eleme adayları; Tahsin, Ayaz, Cemre, Eda, Tanya, Alican, Kerem, Hasan olmuştu. 

Şefler eleme gecesinin ilk aşamasında 45 dakikada kirli kalamar ve isot reçelinden (isot salçası) yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Ortaya çıkan tabaklar sonrasında eleme potasında son dörde kalan isimler; Tanya, Ayaz, Alican ve Eda oldu. Yarışmacılar Mehmet Yalçınkaya'nın şef tabağını yaptı. Zorlu bir tatlı tabağı olan Arı'yı Eda ve Ayaz eksik yaptı. 

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın tatlı tabağının ismi Arı olarak açıklandı. 


Eleme potasından ilk kurtulan Tanya oldu. MasterChef'te gecenin en iyi tabağını yapan isim Tanya diye açıklandı. Tanya, ''Bundan sonraki hedefim potaya gelmemek, gelirsem de hızlı çıkabilmek.'' dedi. 

Gecenin en iyi ikinci tabağını yapan isim Alican oldu. Alican şu sözleri söyledi: Ben dersimi aldım. Bundan sonra daha iyi tabaklar yapacağım. 

MasterChef'te son ikiye hatalı tabaklar kaldı. Ayaz ve Eda'nın tabaklarında bal sıkıntısı yaşandı. Şefler iki isimden birisinin elendiğini duyurdu. 

MasterChef All Star yarışmasının 13. haftasına Eda veda etti. 14. haftaya devam eden isim ise Ayaz oldu. Eda tüilinin yanık olması sebebiyle şeflerden eleştiri aldı. Yarışmaya veda eden Eda şu sözleri söyledi: Çok stres yaptım. Kendi elimle kendimi eledim. Çok yorulmuştum. Kendi senemde 10 hafta yarışmada kalmıştım. Bu sene ise 12 hafta vermiştim kendime. 13. haftayı gördüm. Mental olarak gerçekten iyi değildim. 

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