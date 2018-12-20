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MasterChef programıyla ünlenen Murat Özdemir’in işkence yaptığı papağandan kötü haber

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MasterChef programıyla ünlenen Murat Özdemir’in işkence yaptığı papağan öldü.
MasterChef programıyla ünlenen Murat Özdemir’in işkence yaptığı papağandan kötü haber

Yemekteyiz ve MasterChef yarışmalarında yer alan Murat Özdemir'in sosyal medyadan yayınladığı videoda işkencesine maruz kalan Bahtiyar isimli gri papağan öldü.

TRT'de yer alan haberde, uğradığı işkencenin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nin ardından ameliyata alınan Bahtiyar'ın sağlık durumunun akşam saatlerinde kötüleştiği belirtildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Bahtiyar kurtarılamadı. Papağanın ölüm nedeninin tespiti için tıbbi inceleme yapılacağı ifade edildi.

İşkence görüntülerinin büyük tepki çekmesinin ardından Özdemir gözaltına alınmış ve 21 günlüğüne Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Özdemir'e ayrıca 5 bin 254 lira para cezası uygulanmıştı.

Özdemir'in işkencesine maruz kalan papağan, dünyanın en zeki kuş türlerinden birisi olarak bilinen Afrika Gri Papağanı.

Avusturya'da yapılan bir araştırma, ileri zekası nedeniyle "Kuşların Einstein'ı" olarak da adlandırılan gri papağanlarının 3 yaşındaki bir çocuğun muhakeme yeteneğine sahip olduğunu ortaya koymuştu.

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