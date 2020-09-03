  • BIST 1.076
  • Altın 460,468
  • Dolar 7,4193
  • Euro 8,7678
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 38 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu

»
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu

MasterChef 2020'nin yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacılar, çölyak hastalarının yiyebilecekleri yiyeceklerden hazırlayarak, en iyi tabakları ortaya çıkarmaya çalıştı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Böylece bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek takım da mavi takım yarışmacıları oldu.

MasterChef'te takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Yarışmacılar şeflerin istediği uzak doğu mutfağından 'tom yum goong' çorbasını en iyi şekilde yapabilmek için tezgah başına geçti. Bu bölümde ise en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı şefler tarafından Barbaros olarak belirlendi.

MasterChef Türkiye 2020'nin son bölümünde iki eleme adayı daha belli oldu. Geçtiğimiz gün yapılan turlar sonrası Özgül ve Duygu eleme adayı olarak belirlenmişti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros haftanın 3. eleme adayı olarak Berker'i söyledi. Daha sonra mavi takım arasında yapılan oylamanın ardından da en fazla oyu alan yarışmacı Ebru oldu ve haftanın 4. eleme adayı seçildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstismar virüsü03 Eylül 2020 Perşembe 14:30
  • Mersin’de durum vahim! Yaşlı bakım merkezine de corona sıçradı03 Eylül 2020 Perşembe 12:30
  • Nevşin Mengü'nün yeni kanalı belli oldu03 Eylül 2020 Perşembe 11:55
  • Aile Bakanlığı bir kitabı daha 'muzır ve müstehcen' yayın ilan etti: Keloğlan Ak Ülke03 Eylül 2020 Perşembe 11:55
  • Selvi: Erdoğan ile Mansur Yavaş ne konuştu?03 Eylül 2020 Perşembe 11:20
  • Akar: Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya kalkanlar var03 Eylül 2020 Perşembe 10:48
  • “Bir Masal Anlat Bana, İçinde Virüs Olmasın” Projesi Başlıyor!03 Eylül 2020 Perşembe 10:38
  • Uşşaki tarikatı lideri Nusrullah, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı02 Eylül 2020 Çarşamba 21:21
  • ABD Büyükelçisi Garber, Rumlara silah ambargosunun kaldırılması kararının Türkiye’yi hedeflemediğini savundu02 Eylül 2020 Çarşamba 20:00
  • TC Dışişleri Bakanlığından Alman Die Welt gazetesi ve Yunanistan Hükümet Sözcüsü’ne tepki02 Eylül 2020 Çarşamba 19:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti