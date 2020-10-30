MasterChef'te Tanya elendi mi ? Babası ipucu verdi

Bu hafta Masterchef'e veda edecek kişi yarışmacılardan Tanya'nın babasının paylaşımıyla ifşa oldu.

11. haftada mavi takımın kaptanı Özgül ve kırmızı takımın kaptanı Tanya oldu. Kaptan düellosunu alan Tanya, oyuncu değişikliğinde kırmızı takımdan Sefa'yı vererek yerine mavi takımdan Barbaros'u aldı.

Son halini alan takımlarını düelloları böylece başlamış oldu. Öte yandan henüz potaya kalan isimlerden Tanya ve Serhat dışındakiler bilinmezliğini korurken elenen isim hemen ifşa oldu.