MasterChef'te Tanya elendi mi ? Babası ipucu verdi

11. haftada mavi takımın kaptanı Özgül ve kırmızı takımın kaptanı Tanya oldu. Kaptan düellosunu alan Tanya, oyuncu değişikliğinde kırmızı takımdan Sefa'yı vererek yerine mavi takımdan Barbaros'u aldı.
Son halini alan takımlarını düelloları böylece başlamış oldu. Öte yandan henüz potaya kalan isimlerden Tanya ve Serhat dışındakiler bilinmezliğini korurken elenen isim hemen ifşa oldu.
Daha önce Masterchef hakkında bilgi ifşa edenlerin bu kez Tanya'nın eleneceğini söylemesi sosyal medyayı salladı.
Derken Tanya'nın babası bombayı patlattı.
Masterchef'in Kıbrıslı yarışmacısı Tanya Kilitkayalı'nın babasının bu paylaşımı sonrası Tanya'nın elendiği açığa kavuşmuş oldu.
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