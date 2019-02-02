. Haftada bilmem kaç kez mastürbasyon yapmak zararlıdır Kendinize fiziksel zarar verecek bir şey yapmıyorsanız ya da gerçek hayattan psikolojik olarak uzaklaşmıyorsanız istediğiniz kadar mastürbasyon yapın. Tabii ki aşırıya kaçmamak her zaman tavsiye edilir ama düşündüğünüz zaman her şeyin aşırısı zararlıdır zaten.

Mastürbasyon hakkında o kadar fazla yanlış bilgi dolaşıyor ki etrafta, bu duruma bir müdahale etmek şart oldu. Bu listedeki maddelerden en az birini duyduğunuza çok eminiz. Lafı fazla uzatmadan saçmalıkları ortadan kaldırıyoruz. Okuyun efendim!