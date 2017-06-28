Mastürbasyon yaparken cinsel organına yüzük taktı ve…

Tayland'ın sahilleriyle ünlü şehri Pattaya'da yaşayan bir adam, mastürbasyon sırasında cinsel organına taktığı yüzüğü çıkaramayınca başına büyük iş açtı.

İngiliz Daily Mail gazetesine yansıyan habere göre; 33 yaşındaki adam, yüzük penisini sıkıştırınca dayanılmaz bir acı çekmeye başladı.

Haberde Wirat adıyla anılan talihsiz adam, hemen Pattaya Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Wirat, doktorlara deney yaptığını söylediği ‘el-yapımı’ seks oyuncağını çıkarmaları için adeta yalvardı.

Habere göre; başta yüzüğün ne olduğunu bilmediğini, orada mucizevi bir şekilde ortaya çıkıverdiğini söyleyerek, numara yapan Wirat, sonunda bu saçmalığı itiraf etmek zorunda kaldı.

Doktorlar yüzüğü sıkıştığı yerden çıkaramayınca kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Yerel bir ekip pens ve çeşitli kesici aletlerle müdahale edip yüzüğü Wirat’ın penisinden çıkarmayı başardı.