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Masum birinin serbest bırakılması için Türkiye'ye hiçbir şey ödemeyeceğiz

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ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan, ABD'li Pastör Brunson'ın tutukluluğunu eleştirdiği yeni bir mesaj paylaştı.
Masum birinin serbest bırakılması için Türkiye'ye hiçbir şey ödemeyeceğiz

Trump, 'Brunson'ın serbest bırakılması için hiçbir ödemeyeceklerini' söyledi:

"Türkiye yıllar boyunca ABD'den faydalandı. Şimdi harika bir Hristiyan pastörümüzü tutuyorlar ki ondan ülkemizi büyük bir vatansever rehin olarak temsil etmesini istemek zorundayım. Masum bir insanın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz. Biz Türkiye'den kesintiye gidiyoruz!"

ABD Başkanı Perşembe günkü kabine toplantısında da, Türkiye için bir kişinin, adını vermediği bir ülkede serbest bırakılmasını sağladığını ancak buna rağmen Brunson'ın serbest bırakılmadığını söylemişti:

"(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın) birisini bir yerden çıkartmak konusunda yardıma ihtiyacı vardı, bana geldi. Harika pastörümüzü ise tutmak istiyorlar. Adil değil. Doğru değil."

Perşembe günü ayrıca ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan Pastör Brunson'ın bırakılmaması halinde Türkiye'ye yönelik olarak yapmayı planladıkları daha fazla şey olduğunu söyleyerek yeni yaptırım sinyali verdi

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