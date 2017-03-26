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Matbaa emekçisi Nurten Yüksel anıldı

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Matbaa emekçisi Nurten Yüksel anıldı
Dört Renk Matbaası ve Yenidüzen gazetesinin emekçilerinden Nurten Yüksel’i anmak için sevenleri matbaada düzenlenen anma etkinliğinde bir araya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, iki yıl vefat eden CTP’nin emekçilerinden Nurten Yüksel’i dostları bu kez farklı bir etkinlikle andı. Sabahın erken saatlerinde matbaaya gelen gençler, günlük rutin işleri yaparak ustaları başlarındaymış gibi çalıştı. Ölümünün ardından dokunulmayan odası çiçeklerle süslendi, en sevdiği şarkılar çalındı. Etkinlikte Nurten Yüksel ile ilgili olan anılarını anlatan dostları, onun en çok mücadele dolu yaşamına ve emekle geçen ömrüne vurgu yaptı. Anmaya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da katıldı.

ERHÜRMAN: “GERÇEK BİR EMEKÇİYDİ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, duygusal anlar yaşadığı konuşmasında, Nurten Yüksel’e vefa gösteren ve bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür etti,  Yüksel’in her zaman kalplerinde yaşayan gerçek bir emekçi olduğunu söyledi. Etkinliğe katılanlara bakıldığında ne güzel dostlar biriktirdiğinin ortada olduğunu kaydeden Erhürman, Nurten’in gençlere öğrettiklerini ömür boyu unutmayacağını ifade etti. Erhürman, kendisini daima sevgi ve özlemle anacaklarını belirtti.

MUTLUYAKALI: “DİRENİŞİN ÖYKÜSÜ MÜZEDE YAŞAMALI”

Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı da yaptığı konuşmada, kendisinin de matbaada çalıştığını ve burada çok güzel anıları olduğunu söyledi. Mutluyakalı, matbaa binasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini, hatta alt katta direnişin öyküsünün yaşayacağı bir müzenin hayata geçirilebileceğini söyledi. Mutluyakalı, burada kanı, teri, emeği olanları unutmamak, unutturmamak için bir şeyler yapılması gerektiğini belirtti.

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